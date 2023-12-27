سياسة
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الأمم المتحدة تعيّن وزيرة هولندية لتنسيق مساعدات غزة
أعلنت الأمم المتحدة تعيين وزيرة هولندية سابقة منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، بعد قرار مجلس الأمن الدولي زيادة المساعدة للقطاع.
الأمم المتحدة تعيّن وزيرة هولندية لتنسيق مساعدات غزة
الدبلوماسية الهولندية سيغريد كاغ تعيّن من الأمم المتحدة لتنسيق مساعدات غزة / صورة: AFP
27 ديسمبر 2023

أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيانٍ إن الهولندية سيغريد كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها 8 يناير/كانون الثاني القادم.

وأضافت: "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة.. كما أنها ستنشئ آلية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "نتطلع إلى التنسيق الوثيق مع السيدة كاغ ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط إيصال الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

مَن كاغ؟

شغلت كاغ عديداً من المناصب الحكومية والدولية رفيعة المستوى، وذكر بيان الأمم المتحدة أنها عملت نائبة لرئيس وزراء هولندا ووزيرة للخارجية، وكانت أيضاً أول وزيرة للمالية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت أنها ستترك الحكومة بسبب البيئة "السامة" المتزايدة للسياسيين في هولندا.

كما تملك خبرة طويلة في الأمم المتحدة، إذ سبق أن ترأست فريقاً دولياً من خبراء الأسلحة المكلّفين الإشراف على التخلص من المخزون الكيميائي السوري.

كما شغلت منصب الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومديرة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن من 2007 إلى 2010.

كما تقلدت عدداً من المناصب رفيعة المستوى في اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا).

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قراراً يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الثلاثاء 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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