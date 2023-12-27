تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد القيادية في تنظيم PKK/KCK/HPJ الإرهابي، المدعوة زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، شمالي العراق.

وأوضحت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن المدعوة أيفري مسؤولة الأنشطة النسائية الإرهابية على الحدود الإيرانية-العراقية، ورصدت الاستخبارات موقعها في منطقة بنجيفين بريف محافظة السليمانية.

وأكدت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري عبر "عملية دقيقة" قبل تنفيذها مخطط شن عمل إرهابي ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وتنظيم PKK، المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضّع في تركيا.