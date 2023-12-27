سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تحيّد من تُسمّى مسؤولة في PKK الإرهابي شمالي العراق
حيّد جهاز الاستخبارات التركية مَن تُسمّى مسؤولة الأنشطة النسائية الإرهابية في تنظيم PKK/KCK/HPJ الإرهابي زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، وذلك عبر "عملية دقيقة"، قبل تنفيذها مخطَّط شن عمل إرهابي ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد من تُسمّى مسؤولة في PKK الإرهابي شمالي العراق
الاستخبارات التركية تحيّد الإرهابية زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري" / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد القيادية في تنظيم PKK/KCK/HPJ الإرهابي، المدعوة زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، شمالي العراق.

وأوضحت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن المدعوة أيفري مسؤولة الأنشطة النسائية الإرهابية على الحدود الإيرانية-العراقية، ورصدت الاستخبارات موقعها في منطقة بنجيفين بريف محافظة السليمانية.

وأكدت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري عبر "عملية دقيقة" قبل تنفيذها مخطط شن عمل إرهابي ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وتنظيم PKK، المصنَّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدُّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورُضّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us