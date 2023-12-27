سياسة
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إسطنبول.. إلقاء القبض على زعيم منظمة إجرامية مطلوب لدى الإنتربول
ألقت الشرطة التركية، الأربعاء، القبض على زعيم منظمة إجرامية في إسطنبول مطلوب لدى الإنتربول.
إسطنبول.. إلقاء القبض على زعيم منظمة إجرامية مطلوب لدى الإنتربول
لحظة إلقاء القبض على إريك شرودر / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم (الأربعاء)، إلقاء القبض على زعيم منظمة إجرامية في إسطنبول يُدعى إريك شرودر، مطلوب لدى الإنتربول بموجب نشرة حمراء أصدرتها ألمانيا.

وقال يرليكايا، في منشور على منصة إكس، إن شرودر كان مطلوباً لتأسيسه منظمة بقصد ارتكاب جرائم، وغسل الأموال من أصول إجرامية، وتهريب المخدرات.

وأضاف: "كان مطلوباً من السلطات الألمانية بتهمة إدارة تجارة المخدرات في هامبورغ، وقيادة منظمة لارتكاب جرائم، وغسل الأموال من الأصول الإجرامية. وهو متهم بالتورط في تهريب المخدرات في إجمالي 24 حادثة، تشمل 784 كيلوغراماً من الماريغوانا و154 كيلوغراماً من الكوكايين".

وتابع: "وهو أيضاً متورط في سرقة حاوية تحتوي على 1.1 طن من الكوكايين، جنباً إلى جنب مع أعضاء نقابة الجريمة المسلحة Hells Angels. وتبين أنه كان يتولى الشؤون المالية لمهرب مخدرات دولي يُدعى جوزيف يوهانس لايدجكرز في أوروبا وغسل أمواله".

وأشار الوزير التركي إلى أن شرودر اعتُقل في إطار عملية "القفص 25". وتعهّد بأن تركيا لن تسمح لجماعات الجريمة المنظمة الدولية وتجار المخدرات الذين يُزعجون السلام العام بالتنفس، وسوف يضعونهم جميعاً في أقفاص واحداً تلو الآخر.

وأكد أن هذه الحملة تشير إلى التزام تركيا بمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وضمان السلامة العامة، مشيداً بجهود قوات إنفاذ القانون المشاركة في العملية.

وقال يرليكايا إن الشرطة صادرت أيضاً أموالاً وساعات ذات علامات تجارية وهواتف محمولة وشرائح وجوازات سفر وبطاقات هوية صادرة بأسماء مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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