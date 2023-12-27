بين احتجاجات ودعم مادي ومعنوي يواصل الأردنيون التعبير عن تضامنهم مع غزة، في ظل ما يتعرض له القطاع من حرب خلفت آلاف الشهداء والجرحى.

ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، دخلت مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، ضمن أدوات الأردنيين في التعبير عن وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين.

مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى حملات مقاطعة لمنتجات إسرائيل أو منتجات دول داعمة لها للضغط لوقف "العدوان الإسرائيلي".

فكرة المقاطعة لاقت رواجاً وتفاعلاً واسعاً بالأردن، وصلا إلى منابر المساجد، ودعا عدد من الخطباء إلى مواصلتها بشكل دائم ودعم المنتجات الوطنية.

وتستهدف مقاطعة الأردنيين عديداً من الشركات والمطاعم، التي من أبرزها ماكدونالدز وستاربكس وبرغر كنغ وكوكاكولا ومواد التنظيف، وغيرها من العلامات التجارية الأخرى.

ومن خلال جولة ميدانية في محافظة إربد شمال المملكة، أكد كثيرون استمرار مظاهر المقاطعة انتصاراً لغزة من جهة، ودعماً للمنتج الوطني من جهة أخرى.

بدأت بفكرة وصارت مبدأ

أيمن الغزاوي (50 عاماً) أحد تجار إربد، وصف أن "المقاطعة هي أقل ما نفعله نحن التجار دعماً لإخواننا وأشقائنا في قطاع غزة".

وتابع: "اللافت أن المقاطعة بدأت بفكرة وأصبحت الآن مبدأ، وهو ما يدل على حجم التضامن الكبير والتنديد بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على القطاع".

وقال الغزاوي وهو عضو غرفة تجارة إربد: "المقاومة لا تكون فقط بالأسلحة، فالاقتصاد هو الأساس وهذا نوع من الأسلحة الفتاكة التي تضع حداً للغطرسة الإسرائيلية ومن يقفون وراءها".

وتشمل المقاطعة السلع والعلامات التجارية الأمريكية والألمانية والبريطانية.. "ولاحظنا تفاعلاً كبيراً في صفوف الشباب، ومنهم من يأخذ على عاتقه بمبادرة شخصية، مسألة التوعية والتذكير بالمقاطعة".

واعتبر أن المقاطعة "رفعت وزادت مستوى الإقبال على السلع المحلية، وأعتقد أن المقاطعة موقف انعكس على السلع المحلية، وهو أمر إيجابي سينهض بالمنتجات المحلية".

سلع محلية بديلة

أسامة المصطفى (23 عاماً) ويعمل في أحد المحال التجارية، قال للأناضول: "لاحظت أن أغلب الزبائن يبادر من تلقاء نفسه بطلب سلعة غير منتََجة في الدول الداعمة لإسرائيل".

وأضاف: "عندما شعر صاحب المتجر بالمستوى العالي للمقاطعة، بدأ التركيز على السلع المحلية البديلة، إذ أصبح الإقبال أكبر بشكل ملحوظ".

أحارب إسرائيل

أما عدي المقبل (32 عاماً) وهو صاحب محل تجاري، فقال بأسلوب ينم عن حرقة لما يتعرض له قطاع غزة: "أنا وأولادي وأمي وإخواني لسنا أفضل من الذين يُقتًلون في غزة، لماذا يستهدفون الأطفال والنساء؟، فعندما أقاطع فأنا أحارب إسرائيل والدول الداعمة لها باقتصادها".

بدوره أسامة شويطر (42 عاماً)، صاحب محل يحمل اسم "غزة"، أكد أن "الزبائن يسألون من تلقاء أنفسهم إن كان المنتج من دول تدعم إسرائيل أم لا قبل شرائه، وأنا أجيب بكل صراحة؛ لأنني أحضرت سلعاً بديلة، فمن لا يريد المنتج المقاطَع يحصل على غيره".

وزاد شويطر: "الناس تشجع فكرة المقاطعة بشكل كبير، فهم يرون أنها أسلوب لدعم المنتج الوطني إلى جانب دعم قطاع غزة والانتصار له".

المنتجات المحلية والعربية

وعلى الرغم من عدم إشارتها إلى المقاطعة بشكل مباشر، دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى شراء المنتجات المحلية والعربية دعماً لها ولِما تتمتع به من جودة عالية تضاهي وتنافس السلع الأجنبية، وأسعارها معتدلة.

وأضاف رئيسها محمد عبيدات في حديث صحفي: "الظروف الاقتصادية الصعبة تحتم علينا الابتعاد قدر الإمكان عن السلع الأجنبية، إذا توفر البديل المحلي والعربي بالسعر المعتدل".

ودعا عبيدات التجار إلى "الاكتفاء بهامش ربح معقول ومنصف لكل أطراف العملية التبادلية، لأن خفض أسعار السلع سيكون حافزاً لتنشيط حركة السوق وزيادة المبيعات التي تنعكس زيادة في الأرباح".

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 شهيداً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.