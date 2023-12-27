ألقت الاستخبارات التركية القبض على عضوَين هاربَين بتنظيم كولن الإرهابي في الجزائر.

وقالت الاستخبارات التركية في بيانٍ إنه بالتعاون مع المديرية العامة للأمن، نُفذت عملية مشتركة وألقت القوات التركية القبض على مصطفى تان ومصطفى بيرجان، المطلوبَين بجريمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

ونظّم تان وبيرجان أنشطة تابعة للتنظيم في الجزائر بالاتصال بمسؤولي التنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم الدعم المالي للمنظمة.

وجرى تسليم مصطفى تان ومصطفى بيرجان، اللذَين قُبض عليهما في العملية، إلى فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن أنقرة.