شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، سلسلة غارات جوية على عدة مناطق في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات، غالبيّتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين.

وحسب شهود عيان، ما زال عديد من الشهداء مُلقَين على الأرض، ولا تستطيع سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الوصول إليهم بسبب كثافة القصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة بحقّ عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يزيد استهداف محيط مجمع ناصر الطبي ونخشى أن يتكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وطالب القدرة المؤسسات الأممية باتخاذ "خطوات فعالة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

كما طالب المؤسسات الدولية كافة بتدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

وتابع: "وزارة الصحة استقبلت وفداً طبياً من خلال مؤسسة رحمة حول العالم في أمريكا لمساندة الطواقم الطبية خلال العدوان الغاشم".

وأكّد وصول فرق طبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات صحية دولية للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة "تبدأ تشغيل المستشفى الميداني الأندونيسي التابع للوزارة في رفح بالتعاون مع مؤسسة أطباء بلا حدود-فرنسا لمتابعة الإصابات المحولة من المستشفيات لتخفيف العبء عنها".

استهداف المخيمات

واستهدف طيران الاحتلال منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة عشرات بجروح مختلفة، ونُقلوا إلى مستشفيَي شهداء الأقصى والعودة.

وتشهد مناطق شرق مدينة رفح والفخاري والمناطق الشرقية لخان يونس جنوبيّ القطاع قصفاً مدفعياً على أنحاء متفرقة.

وأمس الثلاثاء دُفنت جثامين 80 شخصاً استُشهدوا خلال الحرب في مقبرة جماعية في رفح، بعدما أعادها الجيش الإسرائيلي إلى القطاع عقب مصادرتها من مشارح مستشفيات ونبشها من مقابر للتثبت إن كانت تعود إلى أسرى ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال رئيس لجنة "الطوارئ الصحية" في رفح مروان الهمص: "وصلت إلينا حاوية فيها عدد كبير من الشهداء بعضهم مكتمل الجسد وبعضهم أشلاء".

وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية والتفاح، كما استهدف منزلاً في منطقة الكتيبة، ويدور الحديث عن شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن أكثر من 60 شخصاً في عداد المفقودين إثر قصف اسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وفي منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، نُقل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفّذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك.

كما تتعرض منطقة جباليا البلد، وشمال القطاع، بخاصة في بيت لاهيا وبيت حانون، لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الإسرائيلية.

كما تَعرَّض مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي مكثف ومتواصل.

وقُطعت الاتصالات وشبكات الإنترنت عن القطاع، للمرة السابعة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأعربت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة... على كل الهجمات أن تمتثل بصرامة لمبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الثلاثاء 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.