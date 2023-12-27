سياسة
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تركيا تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا في منطقتَي عمليتَي غصن الزيتون ونبع السلام "حاولوا تنفيذ هجوم لزعزعة مناخ السلام والأمن" في المنطقة.
تركيا تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيانٍ بأن قوات النخبة نفذت عملية ناجحة في منطقتَي عمليتَي غصن الزيتون ونبع السلام شمالي سوريا.

وقالت: "جرى تحييد 4 إرهابيين من PKK/YPG حاولوا تنفيذ هجوم لزعزعة مناخ السلام والأمن في المنطقة".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة سترد بالمثل على محاولات الاعتداء والتحرش من الإرهابيين.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات: "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهرت عبر العمليات الكيلومترات الـ3000 من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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