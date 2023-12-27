أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيانٍ بأن قوات النخبة نفذت عملية ناجحة في منطقتَي عمليتَي غصن الزيتون ونبع السلام شمالي سوريا.

وقالت: "جرى تحييد 4 إرهابيين من PKK/YPG حاولوا تنفيذ هجوم لزعزعة مناخ السلام والأمن في المنطقة".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة سترد بالمثل على محاولات الاعتداء والتحرش من الإرهابيين.

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات: "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهرت عبر العمليات الكيلومترات الـ3000 من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.