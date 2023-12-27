سياسة
2 دقيقة قراءة
نحو 700 ألف رحلة.. عدد مسافري مطارَي إسطنبول بلغ 104 ملايين في 11 شهراً
بلغ عدد مستخدمي مطارَي إسطنبول 104 ملايين و315 ألفاً و857 مسافراً بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، إذ زاد عدد مستخدمي مطار إسطنبول الدولي 11 مليوناً و280 ألفاً و400 مسافر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت 2022.
نحو 700 ألف رحلة.. عدد مسافري مطارَي إسطنبول بلغ 104 ملايين في 11 شهراً
نحو 700 رحلة.. عدد مسافري مطارَي إسطنبول بلغ 104 ملايين في 11 شهراً / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

بلغ عدد مستخدمي مطارَي إسطنبول 104 ملايين و315 ألفاً و857 مسافراً بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وحسب بيانات المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية "DHMİ"، فإن مطارَي المدينة شهدا خلال هذه الفترة، 696 ألفاً و196 رحلة إقلاع وهبوط.

مطار إسطنبول الدولي وحده، استخدمه 70 مليوناً و396 ألفاً و167 مسافراً، خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي، ما يتجاوز 53 مليوناً منهم سافروا عبر الخطوط الخارجية.

ووفقاً لهذا، فقد زاد عدد مستخدمي مطار إسطنبول الدولي 11 مليوناً و280 ألفاً و400 مسافر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت 2022.

أما مطار "صبيحة غوكتشن" الواقع في الشطر الآسيوي من إسطنبول، فقد زاد عدد ركابه أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بالعام الماضي.

واستخدم مطار "صبيحة غوكتشن" 33 مليوناً و919 ألفاً و690 مسافراً، بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي المجمل، سجَّل مطارا إسطنبول زيادة في عدد رحلاتهما بنسبة 17%، خلال الفترة المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us