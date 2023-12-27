بلغ عدد مستخدمي مطارَي إسطنبول 104 ملايين و315 ألفاً و857 مسافراً بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وحسب بيانات المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية "DHMİ"، فإن مطارَي المدينة شهدا خلال هذه الفترة، 696 ألفاً و196 رحلة إقلاع وهبوط.

مطار إسطنبول الدولي وحده، استخدمه 70 مليوناً و396 ألفاً و167 مسافراً، خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي، ما يتجاوز 53 مليوناً منهم سافروا عبر الخطوط الخارجية.

ووفقاً لهذا، فقد زاد عدد مستخدمي مطار إسطنبول الدولي 11 مليوناً و280 ألفاً و400 مسافر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت 2022.

أما مطار "صبيحة غوكتشن" الواقع في الشطر الآسيوي من إسطنبول، فقد زاد عدد ركابه أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بالعام الماضي.

واستخدم مطار "صبيحة غوكتشن" 33 مليوناً و919 ألفاً و690 مسافراً، بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي المجمل، سجَّل مطارا إسطنبول زيادة في عدد رحلاتهما بنسبة 17%، خلال الفترة المذكورة.