كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن قرب التصديق على خارطة الطريق لمشروع إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات لقناة محلية، الأربعاء، أشار فيها إلى أن بعض التطورات في أوروبا أثرت بشكل كبير في قطاع الطاقة.

وقال: "استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بأكثر من 100 مليار متر مكعب منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض ​​الاستهلاك من 609 مليارات متر مكعب عام 2021 إلى 490 مليار متر مكعب هذا العام".

وحول مشروع مركز الغاز في تركيا، أضاف نوفاك: "اتفقنا مع شركائنا على إعداد خارطة طريق مناسبة، وسيجري التصديق عليها قريباً، وسنبدأ تنفيذ المشروع في إطار خارطة الطريق".

وتابع: "شركاؤنا الأتراك سيزورون مدينة سانت بطرسبرغ قريباً لتعرُّف تجاربنا، ومتأكد من أن ذلك سيكون مفيداً لإنشاء منصة إلكترونية ومركز في تركيا، ونأمل أن يجري تنفيذ المشروع في عام 2024".​​​​​​​