سياسة
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حماس تنفي إطلاق "طوفان الأقصى" انتقاماً لـ"قاسم سليماني"
نفت حركة حماس أن يكون هجوم "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جزءاً من "الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني"، مجددة تأكيد أن العدوان على الفلسطينيين والمسجد الأقصى في مقدمة دوافع العملية.
حماس تنفي إطلاق "طوفان الأقصى" انتقاماً لـ"قاسم سليماني"
حماس تنفي إطلاق "طوفان الأقصى" انتقاماً لـ"قاسم سليماني" / Others
27 ديسمبر 2023

نفت حركة حماس، الأربعاء، أن يكون هجوم "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جزءاً من "عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني".

جاء ذلك ردّاً على تصريحات متحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، التي زعم فيها أن "طوفان الأقصى كانت إحدى العمليات الانتقامية" لمقتل سليماني في غارة جوية أمريكية قرب بغداد عام 2020".

وجددت "حماس" في بيان تأكيدها "مراراً" دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.

وشددت الحركة على أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية "تأتي ردّاً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

وكان "شريف"، قال في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "طوفان الأقصى كانت إحدى العمليات الانتقامية التي اتخذها محور المقاومة من الصهاينة لاستشهاد اللواء سليماني".

وأضاف: "لقد فقد الصهاينة أكثر من 200 قيادي وسقط أكثر من 1500 قتيل في عملية طوفان الأقصى، وهذه الأرقام لنظام يدعي أنه لا يُقهر بالعمليات العسكرية، وذلك مؤشر على زواله".

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي، وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تعتقل في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعاً حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21110 شهداء و55243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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