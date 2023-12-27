سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: الإرهاب لن يحقق أهدافه بعرقلة نهضة تركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها، لافتاً إلى أن بلاده قدمت 12 شهيداً خلال عمليات مكافحة الإرهاب شمالي العراق، وقضت على أكثر من 50 إرهابيّاً في عدة أيام.
أردوغان: الإرهاب لن يحقق أهدافه بعرقلة نهضة تركيا
أردوغان: الهجمات الإرهابية لن تعرقل نهضة تركيا / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن تركيا قدمت 12 شهيداً خلال عمليات مكافحة الإرهاب (شمالي العراق)، وقضت على أكثر من 50 إرهابيّاً في عدة أيام.

وقال: "الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن توقف أبداً مسيرتنا المباركة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، تحييد قوات بلاده 59 إرهابيّاً شمالي سوريا والعراق، في غارات جوية وعمليات استهداف أخرى.

ونهاية الأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 12 من جنودها في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us