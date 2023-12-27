أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن تركيا قدمت 12 شهيداً خلال عمليات مكافحة الإرهاب (شمالي العراق)، وقضت على أكثر من 50 إرهابيّاً في عدة أيام.

وقال: "الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن توقف أبداً مسيرتنا المباركة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، تحييد قوات بلاده 59 إرهابيّاً شمالي سوريا والعراق، في غارات جوية وعمليات استهداف أخرى.

ونهاية الأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 12 من جنودها في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.