سياسة
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مستوطن "يدنّس" مقبرة إسلامية في القدس الشرقية.. والشرطة تدّعي أنه "مريض"
اقتحم مستوطنون إسرائيليون مقبرة "الرحمة" بالقدس الشرقية، وأقدم أحدهم بوضع رأس حمار ميت بين القبور، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على مشتبه به، مدّعية أنه "من ذوي الاحتياجات الخاصة".
مستوطن "يدنّس" مقبرة إسلامية في القدس الشرقية.. والشرطة تدّعي أنه "مريض"
مستوطنون يدنسون مقبرة الرحمة في القدس الشرقية / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

أقدم مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، على "تدنيس" مقبرة إسلامية في القدس الشرقية المحتلة.

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو لرأس حمار ميّت وُضِع بين القبور في مدافن "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى.

وأثار التدنيس ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن "أحد المستوطنين اقتحم مقبرة باب الرحمة وعلّق رأس حمار على مدفن".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "ألقت القبض على مشتبه، 35 عاماً، من سكان جنوبي إسرائيل في البلدة القديمة بالقدس، للاشتباه بأنه كان ينوي انتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار في مقبرة إسلامية قرب البلدة القديمة".

وأضافت: "ألقي القبض على المشتبه به"، وادَّعت الشرطة أنه "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، ومن ثم أحالته إلى التحقيق في مديرية دافيد بشبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام.

واعتاد المستوطنون الإسرائيليون في السنوات الماضية الاعتداء على حرمة مقبرة باب الرحمة.

ولم تُعلّق الشرطة الإسرائيلية رسميّاً على الاعتداء.

ومقبرة "باب الرحمة" هي من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة القدس، وتحوي عديداً من قبور الصحابة، بمن فيهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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