كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، عن أن مشرعين إسرائيليين يواصلون الضغط لترحيل سكان غزة تحت ستار "المساعدة الإنسانية"، معتبرةً ذلك في ظل الحرب المدمرة على القطاع "مزحة سخيفة".

جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة التي نشرتها تحت عنوان: "مشرعون إسرائيليون يواصلون الضغط من أجل النقل تحت ستار المساعدة الإنسانية".

ونقلت الصحيفة عن داني دانون، عضو الكنيست من حزب الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو)، تصريحات لإذاعة "كان" الإسرائيلية كشف فيها أنه تلقى اتصالات من "دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا ترغب في استيعاب اللاجئين من قطاع غزة".

وتابعت: "بل إن دانون، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من 2015 إلى 2020، يرى في هذه الفكرة حلّاً إنسانيّاً، وقال: "علينا أن نسهّل على سكان غزة المغادرة إلى بلدان أخرى، أنا أتحدث عن الهجرة الطوعية للفلسطينيين الذين يريدون المغادرة".

وانتقدت "هآرتس" كلامه، مشيرة إلى أنه "دون نقطة من الوعي الذاتي، أعطى دانون مثال سوريا، من بين كل الدول، كسابقة تُثبت تفاهة حلّه".

ولفتت إلى أن "دانون" يقترح ترحيل السكان من جميع النواحي، رغم أنه يصرّ بقدر ما يريد على أن هذا سيكون "طوعيّاً".

ووصفت الصحيفة التعامل مع سكان غزة الذين يفكرون في الفرار للنجاة بحياتهم، كما لو كانوا يغادرون طواعية، في وقت تُقصف غزة بلا توقف، بـ"مزحة سخيفة".

وتابعت أن "الرغبة الوحيدة التي تلعب دوراً هنا هي رغبة دانون وشركائه الأيديولوجيين، الذين يريدون طرد سكان غزة والعودة إلى المستوطنات اليهودية التي أُخليت في القطاع عام 2005".

ولفتت الصحيفة إلى أن "دانون" ظل يدفع بفكرة ترحيل سكان عزة في المحادثات الدولية منذ بعض الوقت.

المعارضة تميل إلى التهجير

وكشفت أن "دانون" ليس الوحيد الذي يطرح الفكرة، موضحة أنه "قبل بضعة أسابيع، نشر عضو الكنيست، رام بن باراك، من حزب هناك مستقبل، مقالاً افتتاحيّاً حول هذه القضية في صحيفة وول ستريت جورنال"، مستدلة بذلك على أن فكرة الترانسفير (الترحيل) وجدت موطئ قدم في المعارضة أيضاً.

وأضافت أن وزيرة الاستخبارات جيلا جمليئيل نشرت هي الأخرى مقالة افتتاحية حول هذه القضية في صحيفة جيروزاليم بوست، الشهر الماضي، واضطرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن إلى توضيح أن "هذا لا يعكس سياسة الحكومة".

واعتبرت "هآرتس" أن الأكثر إثارة للقلق هو أن "نتنياهو" نفسه يناقش هذه القضية، ففي اجتماع لأعضاء الكنيست من حزب الليكود، الاثنين، وردّاً على تصريح دانون بأن إسرائيل يجب أن تشكل فريق عمل للتعامل مع هذه القضية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مشكلتنا هي الدول التي ترغب في استيعابهم، ونحن نعمل على هذا الأمر".

وعن ذلك قالت الصحيفة: "يستمر تطرف نتنياهو، وبعد أن أضفى الشرعية على الكاهانية (اتباع الحاخام المتطرف الراحل مائير كهانا) ومهّد الطريق لإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي المتطرف) إلى الحكومة، فهو يسمح الآن بمناقشة الترانسفير".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تكشفت دعوات إسرائيلية، خصوصاً في صفوف اليمين المتشدد، تدعو علناً إلى ترحيل الفلسطينيين من القطاع وإعادة الاستيطان فيه.

وقوبلت هذه الدعوات بموجة رفض واستهجان وإدانة إقليمية ودولية واسعة، خصوصاً ما يدعمها من حرب مدمرة شملت تشديد الحصار وإجبار معظم أهالي القطاع على النزوح نحو الجنوب، في ما اعتُبر مرحلة أولى لـ"تغريبة فلسطينية جديدة" كما حدث عام 1948 إبّان تأسيس إسرائيل.

وفي السياق ذاته، تكرَّر الرفض الفلسطيني لأي مقترح أو مخطط للتهجير، على المستويين الرسمي والشعبي، سواء من جانب السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الرئيس محمود عباس، أو من الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و 110 شهداء، و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.