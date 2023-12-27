سياسة
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بينها غزة وF-16.. فيدان وبلينكن يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي ملفاتٍ إقليمية، بينها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتعهدات واشنطن بشأن بيع مقاتلات F-16 وانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
بينها غزة وF-16.. فيدان وبلينكن يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن الوضع في قطاع غزة. / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي عدة ملفات إقليمية، بينها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، بأن فيدان أكد لبلينكن خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات السلام الدائم بأسرع وقت ممكن.

كما أوضح فيدان لبلينكن أن تركيا تنتظر الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها واشنطن بشأن بيعها مقاتلات F-16.

وأكد الوزير التركي أن ملف انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجري متابعته في البرلمان التركي، وذلك بعدما صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الثلاثاء، على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

وذكرت المصادر الدبلوماسية كذلك أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع في شطري جزيرة قبرص.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء، و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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