أكد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن التاريخ سيحكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب بسبب جرائم بلاده بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وقال ألطون، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو هو آخر من يحق له الحديث عن أي شيء يتعلق بالإبادة الجماعية.

وأضاف: "لقد أتقن مهارات الكذب على العالم، وتحوير جرائم الحرب التي ارتكبها ضد المدنيين على أنها دفاع عن النفس. وعلى الرغم من فشل العالم في وقفه، فإن التاريخ سيحكم عليه بأنه مجرم حرب".

ولفت ألطون إلى أن نتنياهو هو آخر من يحق له الحديث عن كفاح تركيا ضد الإرهاب، وتابع: "لقد حاربنا تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته لأكثر من 40 عاماً.. لقد حارب الشعب الكردي في تركيا بنفسه ضد تنظيم PKK الإرهابي الذي يقتل المدنيين والأطفال بشكل عشوائي مثل ما يفعل نتنياهو نفسه!".

وشدد ألطون على أن نتنياهو أيضاً هو آخر من يحق له الحديث عن الأخلاق، وقال: "لا يستطيع أن يلقي محاضرة على أحد حول كيفية تنفيذ العمليات الإرهابية، لأنه لا يملك أي خبرة في هذا المجال! لقد كان في مهمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم على مدى العقود الأربعة الماضية. والآن ارتقى بالأمر إلى مستوى جديد باستخدام الجيش الإسرائيلي لقتل المدنيين في منازلهم ومستشفياتهم ومخيمات اللاجئين".

وواصل: "ولا يمكن لنتنياهو أن يخدع أحداً بمهاجمة الرئيس (رجب طيب) أردوغان لصرف الانتباه عن جرائم الحرب التي يرتكبها.. لقد شهد العالم ما يحدث في فلسطين المحتلة. إن محاولات نتنياهو اليائسة لإنقاذ حياته السياسية من خلال قتل المدنيين وتوسيع نطاق الحرب محكوم عليها بالفشل".

وأوضح ألطون أن الرئيس أردوغان وصف نتنياهو بما يستحق، مؤكداً أنه "لن يتوقف عن النضال من أجل العدالة بغض النظر عن عدد الأكاذيب التي يقولها نتنياهو للعالم".

ودعا ألطون مجدداً المجتمع الدولي، إلى التوحد حول جهود بلاده لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات لتحقيق السلام الدائم، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل أداء دورها في هذا الشأن بغض النظر عن الهجمات السياسية والتشهير الموجه ضدها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، انتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو، في هذا الخصوص.

وتساءل أردوغان في كلمة له خلال فعالية في العاصمة أنقرة قائلاً: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني أدولف) هتلر؟".

وأجاب: "ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر".

وأوضح الرئيس أردوغان أن "نتنياهو أغنى من هتلر، فهو يتلقى الدعم من الغرب، وكل أنواع الدعم تأتيه من الولايات المتحدة"، وبهذه الدعم "قتلوا أكثر من 20 ألف شخص في غزة".

ولفت إلى أن "المستشفيات والمدارس ودور العبادة والجامعات، التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، قُصفت في غزة"، وأن "علماء غزة استُشهدوا مع عائلاتهم".

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو زعمه أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويقضي على المنظمة الإرهابية الأكثر دناءة وقسوة في العالم، التي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها".