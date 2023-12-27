سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تعلن سقوط 3 مسيّرات قادمة من لبنان.. وحزب الله: أطلقنا 30  صاروخاً
أكد الجيش الإسرائيلي سقوط 3 طائرات مسيّرة بمنطقة "جبل دوف" الحدودية، مشيراً إلى أن مقاتلات سلاح الجو نفذت غارة جوية على أهداف بالأراضي اللبنانية، بينما أعلن حزب الله استهداف "مستوطنة كريات شمونة" بثلاثين صاروخ كاتيوشا.
إسرائيل تعلن سقوط 3 مسيّرات قادمة من لبنان.. وحزب الله: أطلقنا 30  صاروخاً
إسرائيل تعلن سقوط 3 طائرات مسيرة بمنطقة “جبل دوف” الحدودية / صورة: AFP
27 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سقوط 3 طائرات من دون طيار أُطلقت من جنوب لبنان في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، ورُصد إطلاق 10 صواريخ تجاه مستوطنة "كريات شمونة"، أصاب بعضها عدداً من المنازل بشكل مباشر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة إكس: "رُصدت 3 طائرات من دون طيار معادية عبرت من لبنان وسقطت في منطقة جبل دوف"، من دون مزيد من التفاصيل حول وقوع إصابات من عدمه.

وأشار البيان إلى تنفيذ "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية على أهداف إرهابية في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه في إطار الهجوم "جرى تدمير العديد من البنى التحتية الإرهابية، إلى جانب المواقع العسكرية لمنظمة حزب الله".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه رصد "خلال الساعات الماضية عدداً من الصواريخ التي عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة"، من دون تحديد عددها.

وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي "هاجمت مصادر إطلاق النار ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية".

وفي سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، إنه جرى "إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان تجاه كريات شمونة".

وتأتي التصريحات الإسرائيلية، بالتزامن مع إعلان "حزب الله" اللبناني في بيان أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا، رداً على جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل".

في وقت سابق الأربعاء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بمقتل 3 أشخاص أحدهم ينتمي لحزب الله وجرح آخر، ليل الثلاثاء، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أنه رُصدت "3 إصابات مباشرة في كريات شمونة لعدد من المنازل".

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنها "تتعامل مع عدد من مواقع سقوط الصواريخ في محيط مدينة كريات شمونة من دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن "خبراء المفرقعات بالشرطة، يقومون الآن بعزل ساحات سقوط الصواريخ ويبحثون عن بقايا صواريخ أخرى، لإزالة الخطر عن الجمهور".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us