أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سقوط 3 طائرات من دون طيار أُطلقت من جنوب لبنان في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، ورُصد إطلاق 10 صواريخ تجاه مستوطنة "كريات شمونة"، أصاب بعضها عدداً من المنازل بشكل مباشر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة إكس: "رُصدت 3 طائرات من دون طيار معادية عبرت من لبنان وسقطت في منطقة جبل دوف"، من دون مزيد من التفاصيل حول وقوع إصابات من عدمه.

وأشار البيان إلى تنفيذ "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، منذ قليل، غارة جوية على أهداف إرهابية في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه في إطار الهجوم "جرى تدمير العديد من البنى التحتية الإرهابية، إلى جانب المواقع العسكرية لمنظمة حزب الله".

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أنه رصد "خلال الساعات الماضية عدداً من الصواريخ التي عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة"، من دون تحديد عددها.

وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي "هاجمت مصادر إطلاق النار ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية".

وفي سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، إنه جرى "إطلاق أكثر من 10 صواريخ من لبنان تجاه كريات شمونة".

وتأتي التصريحات الإسرائيلية، بالتزامن مع إعلان "حزب الله" اللبناني في بيان أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا، رداً على جرائم العدو المتكررة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل".

في وقت سابق الأربعاء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بمقتل 3 أشخاص أحدهم ينتمي لحزب الله وجرح آخر، ليل الثلاثاء، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أنه رُصدت "3 إصابات مباشرة في كريات شمونة لعدد من المنازل".

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنها "تتعامل مع عدد من مواقع سقوط الصواريخ في محيط مدينة كريات شمونة من دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن "خبراء المفرقعات بالشرطة، يقومون الآن بعزل ساحات سقوط الصواريخ ويبحثون عن بقايا صواريخ أخرى، لإزالة الخطر عن الجمهور".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.