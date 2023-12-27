سياسة
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الضفة.. عدد المعتقلين يناهز 5 آلاف واستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثراً بإصابته بقصف إسرائيلي قبل 6 أسابيع في مدينة طولكرم، فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في سجون إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4795 فلسطينيّاً، عقب اعتقال 12 شخصاً.
الضفة.. عدد المعتقلين يناهز 5 آلاف واستشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يفجر شقة سكنية ويواصل عملياته بمخيم نور شمس بالضفة الغربية / صورة: AA
27 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، وفاة شاب متأثراً بإصابته بقصف إسرائيلي قبل 6 أسابيع في مدينة طولكرم، ليرتفع إجمالي القتلى في الضفة الغربية إلى 312 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان: "استشهاد الشاب عبد الكريم بديرات، 24 عاماً، متأثراً بجراح أُصيب بها قبل 6 أسابيع بقصف الاحتلال (الإسرائيلي) مخيم طولكرم (شمال)".

وصباح الأربعاء، قالت الوزارة، في بيان: "6 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، إضافة إلى إصابة خطيرة"، بينما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن "الشهداء سقطوا في قصف طائرة مُسيَّرة مخيم نور شمس شرقي طولكرم".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة، كان آخرها اقتحام مخيمَي نور شمس بطولكرم والدهيشة قرب بيت لحم.

​​​​​​وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 312".

اعتقال 4795 منذ 7 أكتوبر

في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4795 فلسطينيّاً، عقب اعتقال 12 شخصاً اليوم.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص)، الأربعاء.

وقالت المؤسستان، في البيان، إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت فجر الأربعاء 12 مواطناً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى نحو 4795 فلسطينيّاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ووفق البيان، توزعت الاعتقالات الجديدة بمحافظات طولكرم (شمال)، ورام الله (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب). ​​​​​​

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل"، وفق البيان.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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