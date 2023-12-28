سياسة
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استشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص الاحتلال في سلسلة اقتحامات بالضفة
استُشهد فلسطيني وأُصيبَ 14 برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، فيما أفاد شهود بأن جيش الاحتلال قصف موقعاً في الحيّ الشرقيّ من مدينة جنين بطائرة مسيَّرة.
استشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص الاحتلال في سلسلة اقتحامات بالضفة
الاحتلال نفّذ سلسلة اقتحامات فجر الخميس طالت مدن نابلس وجنين وطولكرم وبيت لحم والخليل، وأريحا. / صورة: AA Archive
28 ديسمبر 2023

استُشهد الخميس فلسطيني وأُصيبَ 14 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامه مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلَّة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "فلسطينياً استُشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة رام الله (وسط)".

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم عدة أحياء في مدينة رام الله ودهم محالّ صرافة، اندلعت على أثرها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

ونفّذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات فجر الخميس طالت مدن نابلس وجنين وطولكرم (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، وأريحا (شرق).

وقال الشهود إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف موقعاً في الحي الشرقي من مدينة جنين بطائرة مسيّرة.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة بينهم 4 في جنين، و4 إصابات في مدينة رام الله، و3 في بلدة حلحول بمحافظة الخليل، وإصابة في نابلس وأخرى في أريحا.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

​​​​​​وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 313".

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً مئات الضحايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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