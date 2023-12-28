كشفت القناة 13 الخاصة العبرية أن جنوداً إسرائيليين أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، رفضوا لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند زيارته لهم في أحد مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

وأورد تقرير للقناة الأربعاء أن نتنياهو "أجرى زيارة لقسم إعادة التأهيل في مستشفى هداسا بالقدس، للقاء جنود أُصيبوا بمعارك في غزة، إلا أن بعضهم رفض مقابلته".

وقال جندي مصاب يُدعى أور شنيبيرغ عبر منصة إكس: "أنا في المستشفى، في جناح إعادة التأهيل في هداسا، نتنياهو قادم لزيارتي الليلة، وسألتني إحدى النساء المسؤولات عما إذا كنت أريده أن يأتي إلى غرفتي، بالطبع رفضت".

وأضاف في منشوره: "اتضح أنه من بين جناح يضم 18 مقاتلاً جريحاً، 15 طلبوا عدم دخوله عليهم"، وفق ما أوردته القناة 13.

وتابع: "أنا في القدس، معقل الليكود (يتزعمه نتنياهو). التغيير محسوس، لقد انتهى العصر (حكم الليكود)".

وتجاهل مستشفى هداسا التقارير حول رفض بعض الجنود لقاء نتنياهو، وقال في بيان نقلته القناة العبرية: "زار نتنياهو الجرحى مساء الأربعاء ومرّ بين الذين استقبلوه بحماسة ودفء كبيرين، مشجّعاً أرواحهم، وأكّد لهم أن دولة إسرائيل موحدة وملتزمةٌ تحقيق النصر الكامل".

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها جنود أصيبوا في غزة لقاء نتنياهو، إذ حدث ذلك قبل نحو أسبوع في مستشفى وسط تل أبيب.

وأجرى نتنياهو وقتها زيارة لمستشفى شيبا في منطقة تل هشومير قرب تل أبيب، حيث رفض أيضاً عدد من الجنود الجرحى مقابلته.

حينها سأل ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وأعضاء مكتب رئيس الوزراء قبل الزيارة عمن سيوافقون على لقاء نتنياهو، وجُمعوا في قسم آخر معزول عن جناح إعادة التأهيل، وفق القناة ذاتها.

وحتى مساء الأربعاء قُتل 498 ضابطاً وجندياً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 164 منهم سقطوا منذ بدء العملية البرية داخل قطاع غزة وفي تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية، حسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب منذ بداية الحرب 2110 جنود إسرائيليين بينهم 329 بجروح خطيرة و576 بجروح متوسطة، فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية أن عدد المصابين يُقدَّر بنحو 5 آلاف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.