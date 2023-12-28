سياسة
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بينهم أفراد عصابات إقليمية.. الأمن الأردني يضبط 33 مطلوباً بقضايا مخدرات
كشفت مديرية الأمن العام الأردنية أنها نفّذَت عملية أمنية في لواء الرويشد، ضُبطَ خلالها 33 مطلوباً بقضايا مخدرات "بينهم أفراد عصابات إقليمية"، وقالت إنها أفضت أيضاً إلى ضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومخدرات.
بينهم أفراد عصابات إقليمية.. الأمن الأردني يضبط 33 مطلوباً بقضايا مخدرات
ضبط 33 مطلوباً بقضايا مخدرات "بينهم أفراد عصابات إقليمية" في الأردن / صورة:  مديرية الأمن العام الأردنية / Others
28 ديسمبر 2023

أعلن الأمن الأردني ضبط 33 مطلوباً بقضايا مخدرات بينهم 4 يرتبطون بـ"عصابات إقليمية"، في إطار عملية نفّذَها صباح الخميس بمنطقة الرويشد شرقي البلاد.

وكشف بيان لمديرية الأمن العامّ الأردنية أن "العملية الأمنية المنفَّذة في لواء الرويشد حقّقَت أهدافها وأفضت إلى القبض على عدد كبير من مهرّبي المخدرات وتُجَّارها والمتعاملين بها، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومخدرات".

وأضاف: "نتج عن العملية إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب الموادّ المخدرة والاتّجار بها، منهم أربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسيين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح".

وأشار إلى ضبط "كميات من المواد المخدرة، و30 سلاحاً نارياً منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى، وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن طائرة مسيرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتصال ومناظير ولوحات مَركَبات مزورة، ومركبات تُستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها".

وأعلن الأمن الأردني الجمعة أنه "اشتبك مع مهرِّبي مخدرات من جنسية سورية، تَسلَّلوا إلى أراضي المملكة واختبؤوا في خيام بمنطقة الرويشد شرقيّ البلاد".

قبل ذلك بيومين ألقى الأمن القبض على 6 مهربين وتجار مخدرات قال إنهم "يرتبطون بعصابات إقليمية"، بعد حملة مداهمات شرقيّ البلاد.

تأتي سلسلة المداهمات بعد اشتباك مسلح استمر 14 ساعة بين الجيش الأردني ومجموعات مسلحة على الحدود مع سوريا، في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، والقبض على 9، وضبط موادَّ مخدرة وصواريخ وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات المحاولات للتسلل إلى أراضي المملكة والتهريب، بخاصة من سوريا والعراق، نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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