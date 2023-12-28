أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيّرة مفخخة مساء الأربعاء في هضبة الجولان المحتلة، قالت إنها انطلقت من سوريا.

وقالت الإذاعة العبرية: "لأول مرة منذ بداية الحرب، سقطت طائرة مُسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان"، مضيفةً أنها "خلّفت أضراراً بأحد المباني، دون وقوع إصابات".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن المجلس الإقليمي في الجولان، الذي يشرف على المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، قوله إن "قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على طائرة مُسيرة مفخخة سقطت في جنوب هضبة الجولان".

يأتي الحادث في الوقت الذي تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بجعل إسرائيل "تدفع ثمن قتل القيادي البارز في الحرس الثوري رضي موسوي"، إثر "هجوم نفّذته إسرائيل في سوريا"، فيما لم تعلن تل أبيب رسمياً مسؤوليتها عن الحادث.

وقال رئيسي في بيان الاثنين: "لا شك أن هذه الخطوة علامة أخرى على الإحباط والضعف والعجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفاً أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان عام 1967، وضمّتها في 1981، ولكن الأمم المتحدة ودول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، تعدها أرضاً محتلة.

وتشن إسرائيل حرباً شرسة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفَت حتى أمس (الأربعاء)، 21 ألفاً و110 شهداء، و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.