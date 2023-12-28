وقفت السلطات التركية الخميس 31 مشتبهاً به خلال عمليات نفّذَتها ضد تنظيم داعش الإرهابي بولايتَي إسطنبول وإزمير.

وفتح الادّعاء العامّ بإسطنبول تحقيقاً رصد من خلاله 25 شخصاً ينشطون ضمن التنظيم الإرهابي.

وبناءً على تعليمات الادّعاء العامّ في إسطنبول نفّذَت فرق مديرية أمن الولاية عملية ألقت خلالها القبض على 22 مشتبهاً به، فيما تتواصل أعمال البحث عن المشتبهين الثلاثة المتبقِّين.

وفي ولاية إزمير حدّد الادّعاء العامّ 9 أشخاص يحملون الجنسية السورية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

ونفّذَت قواتُ الأمن في الولاية عمليةً ألقت خلالها القبض على المشتبه بهم، وضبطت موادّ رقمية بحوزتهم.

وأُحيلَ 23 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، وُجدوا مع المشتبه بهم في منازلهم، إلى مكتب المهاجرين في الولاية تمهيداً لترحيلهم إلى خارج تركيا.