حيّدت الاستخبارات التركية أيمن جولي، مَن يُسمى مسؤول الأمن العام بتنظيم PKK/YPG الإرهابي في عملية أمنية بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية، الخميس، أن الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو جولي يتزعم أحد المراكز الرفيعة داخل التنظيم الإرهابي في سوريا.

وأكّدت تحييد الإرهابي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقُّب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنيَّة.

وأشارت إلى أن الإرهابي ينحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد سابقاً أعمالاً إرهابية ضد قوات الأمن التركية على الحدود السورية-التركية.

كما شارك الإرهابي في اشتباكات ضد القوات الأمنية خلال تنفيذ عملية "نبع السلام" شمالي سوريا أواخر 2019.

وخلال السنوات الماضية نفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهرت عبر العمليات الكيلومترات الـ3000 من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.