سياسة
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تركيا.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 54 في حادثة مرورية بولاية صقاريا
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 54 آخرون بجروح، إثر حادثة مرورية متسلسلة على طريق "شمال مرمرة السريع" في ولاية صقاريا شمال غربي تركيا.
تركيا.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 54 في حادثة مرورية بولاية صقاريا
تركيا.. مصرع 10 أشخاص واصابة 54 في حادثة مرورية على طريق "شمال مرمرة السريع" في ولاية صقاريا شمال غربي تركيا. / صورة: AA
28 ديسمبر 2023

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب 54 آخرون بجروح، إثر حادثة مرورية متسلسلة على طريق "شمال مرمرة السريع" في ولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، ارتطمت 7 مركبات في الحادثة بينها 3 حافلات نقل ركاب وشاحنة، في منطقة "داغديبي" في الطريق المتجه نحو إسطنبول.

وعُلّقَت حركة المرور في الطريق المذكور عقب الحادثة إلى حين رفع المركبات المتضررة.

وقال والي صقاريا يشار قره دنيز، إن 10 أشخاص فقدوا حياتهم وأُصيبَ 54 بجروح، في حصيلة أولية لسلسلة الحوادث.

وأشار إلى نقل المصابين إلى المشافي القريبة، ومواصلة الفرق المعنية جهودها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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