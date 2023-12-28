قال عاكف تشاغطاي قيليتش كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا "لن تتراجع أبداً عن حربها ضد التنظيمات الإرهابية".

وأضاف قيليتش في مقابلة مع قناة TRT Haber أنه "لم يعُد بإمكان أحد أن يشكّك في الخطوات التي اتخذتها تركيا لضمان أمنها والأمن الإقليمي"، مؤكداً أن "تركيا لن تتراجع أبداً عن عملياتها في شمال سوريا والعراق وعن حربها ضد الإرهاب".

واستُشهد 12 جندياً تركيّاً شمالي العراق منذ أسبوع جراء هجمات لإرهابيِّي تنظيم PKK على أفراد الجيش التركي شمالي العراق، وردّت تركيا بتنفيذ عمليات جوية ناجحة ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بأن تركيا "لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن"، وقال إن "تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي".

وقال قيليتش إن تركيا تُعتبر ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو) معتبراً أن أنقرة لديها موقفها في محاربة الإرهاب، وأن "بعض حلفاء تركيا يختار للأسف طريقاً خاطئاً" في استغلال بعض الجماعات الإرهابية في مواجهة جماعات إرهابية أخرى أو القضاء عليها.

وتنتقد تركيا تعاون الولايات المتحدة مع أذرع تنظيم PKK الإرهابي بمبرر محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وترى أن أنشطة واشنطن تشكّل تهديداً كبيراً للأمن القومي التركي.

وبخصوص طلب السويد الانضمام إلى الناتو، قال قيليتش إن السويد "اتخذت خطوات جادَّة" وغيّرت دستورها وقوانينها وقيّدت حركة بعض التنظيمات الإرهابية داخل البلاد.

وشدّد على أن الكلمة الأخيرة بشأن عضوية السويد في الحلف موكولة إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي، بعدما صدّقت لجنة العلاقات الخارجية فيه الثلاثاء على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وعن محاولة أنقرة شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 الأمريكية، قال كبير مستشاري الرئيس التركي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه "وجهة نظر سلبية" بشأن القضية، لكن الأمر له صلة بالكونغرس الأمريكي، وفقاً لقيليتش.

أما عن رغبة تركيا في شراء طائرات "يوروفايتر تايفون"، فقال قيليتش إن المملكة المتحدة وإسبانيا لا تعارضان الفكرة، "لكن ألمانيا لها اعتراض، ونحن نتابع الأمر".

وعن الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، قال قيليتش إن تركيا ترفض الصمت الذي يواجه به العالم ما يقع في غزة، مضيفاً أن "العالم الغربيّ ظلّ داعماً لإسرائيل في الأسابيع الأولى من الحرب".

وأشار المتحدث إلى الاحتجاجات التي خرجت في العواصم الأوروبية والولايات المتحدة للتعبير عن الدعم لفلسطين، متابعاً: "مع ذلك تُحجِم الحكومات الغربية عن رؤية ذلك، وسماع هتاف الناس دعماً لفلسطين".

وفيما شدّد على أن "السياسة الإسرائيلية وحشية إذ يتعرض الفلسطينيون للقتل"، أكد قيليتش أن دول المنطقة تبذل جهوداً لمنع انتشار رقعة الحرب على المنطقة، مضيفاً أن تركيا تعمل مع دول الخليج لإيجاد حلّ "عادل ودائم" للقضية الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.