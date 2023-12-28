أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الخميس، استشهاد صحفيَّين فلسطينيَّين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 105.

وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأضاف: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي محمد خير الدين، والصحفي أحمد ماهر خير الدين، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة".

والأحد أفاد المكتب الحكومي في بيان، بأن عدد الصحفيين الذين استُشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 103 قبل أن يرتفع مجدداً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.