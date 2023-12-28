سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد صحفيَّين في قصف للاحتلال على غزة يرفع الحصيلة إلى 105
استشهد صحفيّان فلسطينيان بقصف للاحتلال على مدينة غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان إلى 105، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
استشهاد صحفيَّين في قصف للاحتلال على غزة يرفع الحصيلة إلى 105
استشهاد صحفيين اثنين في غزة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي. / صورة: AA Archive
28 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الخميس، استشهاد صحفيَّين فلسطينيَّين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 105.

وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

وأضاف: "هذا الارتفاع جاء بعد ارتقاء الصحفي محمد خير الدين، والصحفي أحمد ماهر خير الدين، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة".

والأحد أفاد المكتب الحكومي في بيان، بأن عدد الصحفيين الذين استُشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 103 قبل أن يرتفع مجدداً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us