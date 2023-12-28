سياسة
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بينهم 81 في آخر أسبوع.. الدفاع التركية: تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع 2023
أكد مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، ذكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع 2023، بينهم 81 في آخر أسبوع، مشيراً إلى أن هدفهم الوحيد هو الإرهابيون بشمال سوريا والعراق.
بينهم 81 في آخر أسبوع.. الدفاع التركية: تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع 2023
مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية ذكي آق تورك بمؤتمر صحفي في أنقرة يقول إن 2201 إرهابي حُيّدوا من مطلع 2023 / صورة: AA
28 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع 2023، بينهم 81 في آخر أسبوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، ذكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأشار آق تورك إلى تدمير سلاح الجوي التركي 71 هدفاً إرهابياً شمالي العراق وسوريا عقب تعرض القوات التركية لهجمات إرهابية شمالي العراق.

وأكد أن "دماء شهداء الجيش التركي لم ولن تذهب سدى".

وأعلن في هذا الإطار تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع العام بينهم 81 إرهابياً في آخر 7 أيام.

وشدد على أن عمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا تنضوي تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف: "هدفنا الوحيد الإرهابيون، وتنظيمات PKK/YPG/PYD، وداعش الإرهابية وعناصرها شمالي سوريا والعراق هدف مشروع للجيش التركي".

ونهاية الأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 12 من جنودها في اشتباكات مع إرهابيِّي تنظيم PKK شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في دول بالمنطقة منها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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