سياسة
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المجاعة تهدد 40% من سكان غزة.. والصليب الأحمر يطالب بحماية العمل الإنساني
حذرت أونروا من أن 40% من سكان قطاع غزة يواجهون جوعاً كارثياً. فيما طالب الصليب الأحمر بحماية العاملين في العمل الإنساني بالقطاع.
المجاعة تهدد 40% من سكان غزة.. والصليب الأحمر يطالب بحماية العمل الإنساني
إسرائيل تستهدف مدرسة تابعة للأونروا في غزة / صورة: AA
28 ديسمبر 2023

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس، إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، إذ إن 40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".

جاء ذلك في تدوينة نشرها توماس وايت مدير شؤون أونروا في غزة، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس.

وأضاف وايت أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثاً عن الغذاء والماء".

في سياق متصل، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الأربعاء، بحماية "العمل الإنساني" في غزة والعاملين في إطاره.

وقالت اللجنة في بيان: "حماية العاملين في المجال الإنساني والمركبات والمباني المُستخدمة في العمل الإنساني واجبة في أثناء النزاع".

وأضافت: "هم موجودون لتقديم المساعدة المنقذة للحياة ويجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم بأمان".

ويصعّد الجيش الإسرائيلي استهدافه للمؤسسات والمراكز العاملة في المجال الإنساني، من مستشفيات ومجمعات ومراكز طبية، في مناطق شمالي وجنوبي القطاع.

ومؤخراً، شهدت المناطق المحيطة بمستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب)، غارات إسرائيلية عنيفة خلّفت شهداء ومصابين، وأثارت الذعر في صفوف المرضى والجرحى، والمواطنين والنازحين في الخارج.

وكانت جمعية الهلال الأحمر بثت على منصة إكس، مقطع فيديو قالت إنه لـ"مشاهد الرعب والهلع عقب قصف الاحتلال أمام مبنى مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى".

كما استهدفت الآليات المدفعية الإسرائيلية الثلاثاء الطوابق العلوية في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين في المبنى، حسب بيان صدر عن الجمعية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفَت حتى الأربعاء 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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