سياسة
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الضفة الغربية.. 4820 معتقلاً لدى الاحتلال منذ 7 أكتوبر
أعلنت مؤسستان فلسطينيتان مهتمتان بشؤون الأسرى ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية لدى إسرائيل إلى 4820 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الضفة الغربية.. 4820 معتقلاً لدى الاحتلال منذ 7 أكتوبر
ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية لدى إسرائيل إلى 4820 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: AA
28 ديسمبر 2023

ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4820 فلسطينياً عقب اعتقال 25 شخصاً فجر الخميس.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني (خاص).

وقالت المؤسستان في البيان، إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت فجر الخميس، 25 مواطناً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 4820 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ووفق البيان توزعت الاعتقالات الجديدة بمحافظات نابلس وطولكرم وجنين وطوباس وقلقيلية (شمال)، ورام الله (وسط)، والخليل (جنوب). ​​​​​​

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل"، وفق البيان.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلّفاً عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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