سياسة
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لرفضه التجنيد اعتراضاً على حرب غزة.. محكمة إسرائيلية تقضي بحبس فتى 30 يوماً
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكماً بجبس مراهق إسرائيلي شهراً كاملاً بسبب رفضه التجنيد بالجيش اعتراضاً على حرب غزة، قائلاً: "أرفض المشاركة في حرب انتقامية".
لرفضه التجنيد اعتراضاً على حرب غزة.. محكمة إسرائيلية تقضي بحبس فتى 30 يوماً
محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بحبس مراهق إسرائيلي 30 يوماً لرفضه التجنيد بالجيش اعتراضاً على الحرب في غزة / صورة: AFP
28 ديسمبر 2023

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بحبس مراهق إسرائيلي 30 يوماً لرفضه التجنيد بالجيش الإسرائيلي اعتراضاً على الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست: "حوكم شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاماً بالسجن لمدة 30 يوماً لرفضه التجنيد في الجيش لاستنكافه الضميري إزاء الحرب على حماس".

وأضافت: "دخل تال ميتنيك وهو أحد سكان تل أبيب إلى مركز للجيش ليعلن رفضه التجنيد، وبذلك هو أول إسرائيلي معترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير يُسجن منذ بدء عملية السيوف الحديدية (أي الحرب على غزة)".

ووفقاً لتقرير للصحيفة دخل ميتنيك مساء الأربعاء إلى مركز التجنيد في تل هشومير (وسط إسرائيل) برفقة نشطاء شباب آخرين من شبكة ميسارفوت وهي مجموعة من المعترضين ضميرياً في البلاد.

وقالت الصحيفة: "بعد دخول القاعدة حُكم عليه بالسجن بشكل استثنائي لمدة 30 يوماً في السجن العسكري بعد المحاكمة".

وأضافت: "من المتوقع أن يستمر ميتنيك في السجن لمزيد من الأحكام بعد إطلاق سراحه الأولي، وفقاً لبيان أصدره ممثلو المراهق".

ونقلت عن الشاب الإسرائيلي قوله في بيان: "أرفض الاعتقاد أن مزيداً من العنف سيجلب الأمن، وأرفض المشاركة في حرب انتقامية، نشأت في منزل فيه الحياة مقدسة، وحيث يُقدَّر النقاش، وحيث يأتي الحوار والتفاهم دائماً قبل اتخاذ إجراءات عنيفة".

وأضاف: "في العالم المليء بالمصالح الفاسدة التي نعيش فيها، يعد العنف والحرب وسيلة أخرى لزيادة الدعم للحكومة وإسكات الانتقادات".

وتابع: "يجب علينا أن ندرك أنه بعد أسابيع من العملية البرية في غزة، في نهاية المطاف، أدت المفاوضات والاتفاق إلى إعادة الرهائن (لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة). كان العمل العسكري في الواقع هو الذي تسبب في مقتلهم".

وتابع: "بسبب الكذبة الإجرامية القائلة إنه لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة، جرى إطلاق النار على الرهائن حتى الذين كانوا يلوحون بالعلم الأبيض ويهتفون باللغة العبرية، لا أريد أن أتخيل عدد الحالات المماثلة التي لم يُحقَّق فيها لأن الضحايا ولدوا على الجانب الخطأ من السياج" في إشارة إلى الفلسطينيين في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قتل 3 أسرى إسرائيليين بالخطأ في غزة.

واعتبر ميتنيك أيضاً أن "الافتقار إلى القدرة على التفاوض مع حماس غير صحيح بكل بساطة".

ودعا إلى "الدبلوماسية والجهد السياسي".

ولفتت الصحيفة إلى "إعلان أكثر من 200 من طلاب المدارس الثانوية، الذين من المفترض أن يكونوا في طريقهم إلى التجنيد في الجيش الإسرائيلي في المستقبل القريب، في أغسطس/آب الماضي أنهم سيرفضون تجنيدهم لا فقط بسبب الإصلاح القضائي الذي يقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولكن أيضاً بسبب الاحتلال".

ومنذ عقود يواجه إسرائيليون أحكاماً بالسجن لرفضهم الخدمة بالجيش الإسرائيلي بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

والخدمة العسكرية إلزامية في الجيش الإسرائيلي للذكور والإناث.

وحسب القانون الإسرائيلي فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهراً للذكور فوق 18 عاماً و24 شهراً للإناث.

وتُفرض عقوبة السجن على من يرفض الخدمة الإلزامية بالجيش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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