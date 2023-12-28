أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس نجاح الطائرة الحربية المسيّرة "العنقاء 3" (ANKA III) في أول تحليق لها.

وقال أردوغان في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "العنقاء 3"، التي طورتها شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء، أجرت أول تحليق لها في الأجواء بنجاح.

وأضاف: "ستقدم طائرتنا بإذن الله إسهاماً قوياً في الدفاع عن بلادنا، بفضل خصائصها وتصميمها والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها".

وأرفق أردوغان التدوينة بمقطع مصور تظهر فيه "العنقاء 3" في أثناء تحليقها الأول.

من جهتها، ذكرت شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء في بيانٍ أن المسيّرة حلّقت ساعة و10 دقائق.

وكشفت الشركة أن المسيّرة حلقت على ارتفاع 8 آلاف قدم وبسرعة وصلت إلى 150 عقدة، ونجحت في اختبار اجتياز المدرج.

ونفذت المسيّرة تحليقها برفقة طائرتَي التدريب الأساسي "حُرقوش" والمسيّرة "العنقاء" محليتَي الصنع.

و"العنقاء 3" مزودة بنظام الجيل الجديد من المسيّرات، وتملك القدرة على أداء مهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات الاستخباراتية، والهجوم بذخائر جو-أرض مختلفة، وتعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو، وحماية القوات الصديقة في الجو والبر، والحرب الإلكترونية وغيرها.

كما تملك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار، لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عمودية.

وتستطيع "العنقاء 3" التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم.

كما تستطيع المسيّرة الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات F-16 و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.