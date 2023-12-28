أدى استخدام إسرائيل برنامج الذكاء الصناعي "غوسبيل" خلال حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى زيادة عدد الضحايا بين المدنيين.

وأفادت الباحثة الفلسطينية في مجال أخلاقيات الذكاء الصناعي، نور نعيم، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم برنامج تحديد الأهداف التلقائي "غوسبيل" لأول مرة في غزة.

وتابعت: "ضربت إسرائيل 15 ألف هدف باستخدام تقنية الذكاء الصناعي المسماة غوسبيل في أول 35 يوماً من الهجمات، وهذا الرقم أعلى بكثير من عدد الأهداف التي ضُربت في العمليات السابقة في المنطقة، إذ تمكنت إسرائيل من ضرب ما يقرب من 6 آلاف هدف خلال الصراع الذي استمر 51 يوماً عام 2014".

وأشارت نعيم إلى أن "غوسبيل" يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، ويتمتع بخاصية القتل والتدمير بغض النظر عن عدد الأهداف، "وبالتالي فإن عدد الضحايا يمكن أن يتراوح بين صفر ومليون".

وأضافت: "هذا يعني أن الاستخبارات (الإسرائيلية) لديها مخزون ضخم من البيانات ومجموعة واسعة من المعلومات عن المدنيين".

قتل آلاف من أجل هدف واحد

وأكدت نعيم أن إسرائيل قصفت المستشفيات رغم وجود معلومات كاملة عن المدنيين الذين يعيشون في قطاع غزة والمباني والجامعات والمدارس ومراكز الإغاثة والمصانع ومنشآت البنية التحتية.

وأردفت: "تقتل إسرائيل آلاف الأشخاص (في غزة) من أجل هدف واحد قد لا تصل إليه أبداً. شهدنا بشكل مباشر وحشية استخدام الذكاء الصناعي خلال الحرب".

ولفتت إلى أن "إسرائيل لا تتوانى عن استهداف شخص حددته، رغم علمها أنه دخل إلى منشآت مدنية مثل المؤسسات الرسمية أو المستشفيات أو الصيدليات، وأن حوله مدنيين".

واستطردت: "جُرح عديد من الأشخاص أو فقدوا أرواحهم نتيجة استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي الوحشية التي لم تُستخدم من قبل في حروب العصر الحديث".

الفلسطينيون في مختبر لتقنيات الذكاء الصناعي

وأشارت نعيم إلى أن "إسرائيل تعمل على تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي يوماً بعد يوم".

ورأت أن "الفلسطينيين يعيشون في مختبر بشري كبير يسمح باختبار هذه التكنولوجيا".

ولفتت إلى أن "الشركات العاملة في مجال الذكاء الصناعي تستفيد من هذه الخدمة المقدمة لهم (حرب إسرائيل على غزة)".

وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام أنظمة الذكاء الصناعي مع برنامج Fire Factory عام 2019".

وبينت أن "هذا النظام (Fire Factory) كان له ميزات مثل إنشاء الأهداف وتحديد الكمية المناسبة من الذخيرة، واقتراح جدول زمني للغارات الجوية".

وقالت إن "(Fire Factory) جرى استخدامه بشكل واسع لأول مرة في حرب 2021، و"استمرت هذه الحرب 11 يوماً وجرى الوصول إلى 150 هدفاً بتقنية الذكاء الصناعي. هذه المعايير مهمة لأنه مع تقدم التكنولوجيا، يزداد نهم إسرائيل للقتل".

هل تأخذ إسرائيل القانون بالاعتبار عند استخدام الذكاء الصناعي؟

ولعدم وجود تنظيم قانوني كافٍ لضبط استخدام الذكاء الصناعي في الحروب، تعتقد نعيم أن "إسرائيل لا تأخذ القوانين بعين الاعتبار في هذا السياق".

وتساءلت قائلة: "إسرائيل التي لم تراعِ قانون حقوق الإنسان، الصادر منذ سنوات، في حربها التدميرية ضد الفلسطينيين، هل تأخذ القانون بعين الاعتبار عند استخدام الذكاء الصناعي؟".

وشددت على "ضرورة تحديد معايير الأمن والشفافية والمراقبة وتطبيقها عند استخدام تقنيات الذكاء الصناعي".

وأكدت نعيم أن "الذكاء الصناعي تستخدمه مجموعات لا تهتم بحماية الناس وتحسين ظروفهم المعيشية، وهمها الوحيد تحقيق الربح".

وأكملت: "إذا استمر التقدم بهذه الوتيرة فسيؤثر في العالم كله بعد فترة. وستتحكم بالعالم المجموعات التي تمتلك هذه التكنولوجيا وتقرر من سيستخدمها. سنواجه كارثة ستفرح جزءاً صغيراً من العالم".

وأردفت: "الذكاء الصناعي أو استقلالية اتخاذ القرار في الأسلحة العسكرية المدعومة بأدوات الذكاء الصناعي ستكون له عواقب خطيرة للغاية على البشرية".

واختتمت حديثها بالقول: "لن تكون بأي حال من الأحوال قوة يمكنها ردع هذه التقنيات. وهذا يزيد أهمية سنّ الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان قوانين وتشريعات تضبط وتجرم استخدام الذكاء الصناعي".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفاً و110 شهداء و55 ألفاً و243 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.