سياسة
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لافروف ينتقد سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط ويحمّلها مسؤولية التصعيد بغزة
انتقد وزير الخارجية الروسي السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وحمّلها المسؤولية في التصعيد الذي تشهده المنطقة.
لافروف ينتقد سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط ويحمّلها مسؤولية التصعيد بغزة
لافروف: يجب رفع الظلم الذي يجعل الفلسطينيين يعانون / صورة: AFP
28 ديسمبر 2023

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط تسببت في التوترات الحالية بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، الخميس، أشار فيها إلى أن مسار واشنطن المتمثل في "احتكار جهود الوساطة وتقويض الأساس القانوني الدولي للقضية الفلسطينية أدى إلى التوتر الحالي".

ولفت لافروف إلى أن النهج الروسي يرتكز على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأضاف: "صيغة إقامة سلام دائم معروفة جيداً، وتتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وأكد لافروف أن بلاده تعارض الهجمات الإرهابية والرد عليها "بأساليب العقاب الجماعي التي تنتهك بشكل واضح القانون الإنساني الدولي".

وتابع: "يجب وقف دائرة العنف ورفع الظلم الذي يجعل الفلسطينيين يعانون، وبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط".​​​​​​​

وحتى الخميس، خلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة،21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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