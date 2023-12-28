قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، إن إسرائيل تسعى لتكريس حالة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية لعرقلة أي "جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات".

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: "الحكومة الإسرائيلية تعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن (غزة والضفة) لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات".

وأوضحت أن ذلك يحدث من خلال "سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض، يصعب تجاوزها، نحو تطبيق حل الدولتين".

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة "اللتين تشكلان معاً الدولة الفلسطينية الواحدة".

وفي أكثر من مناسبة، أكد مسؤولون عرب وأوروبيون وأمريكيون وأمميون أهمية "إحياء جهود السلام والتفاوض على حلٍ على أساس الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومنذ بدأت عملية السلام بمؤتمر مدريد عام 1991، يتمسك الفلسطينيون بخيار "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.​​​​​​​

لكن العملية السلمية تجمدت منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساساً للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

من جانب آخر، حمّلت الخارجية الفلسطينية، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن نتائج جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين"، منددة بسياسة تل أبيب الرسمية "الهادفة إلى استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية".

كما أدانت التصعيد الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس، التي كان آخرها "تدنيس مقبرة باب الرحمة وذبح حمار وتعليق رأسه قرب قبول المسلمين".

واستكملت الوزارة: "كما استخدم أحد المتطرفين طائرة مسيّرة لسكب مواد حارقة على خيمة لأحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة عرب الرشايدة كان بداخلها 9 أفراد بمن فيهم نساء وأطفال، نجوا جميعهم بعد أن تمكنوا من الخروج من الخيمة، في جريمة تطهير عرقي".

والأربعاء، أقدم مستوطنون إسرائيليون على تدنيس مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حمار وُضع بين القبور ما أثار ردود فعل غاضبة.

ونددت الوزارة بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ومستوطنوه ضد الفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة والقدس.

وتابعت: "تشهد الضفة بما فيها القدس تصعيداً ملحوظاً في الاقتحامات الدموية، التي تترك تدميراً متعمداً في البنى التحتية وممتلكات المواطنين واعتقالات بالجملة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يومياً مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، في تزامن مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وتدميراً للمنازل والبنية التحتية.​​​​​​​

وحسب معطيات وزارة الصحة بالضفة فإن "عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 315".