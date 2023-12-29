سياسة
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الشرطة الإسرائيلية تقتل شاباً فلسطينياً بدعوى طعنه مستوطنَين بالقدس
قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية شاباً فلسطينياً بزعم تنفيذ هجوم قرب حاجز مزمورية الفاصل بين محافظتَي القدس وبيت لحم، فيما قالت السلطات الإسرائيلية إن مستوطنَين أُصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة وأُحيلا إلى المستشفى.
الشرطة الإسرائيلية تقتل شاباً فلسطينياً بدعوى طعنه مستوطنَين بالقدس
الشهيد أحمد عليان من بلدة جبل المكبر / صورة: وفا
29 ديسمبر 2023

استُشهد شابّ فلسطيني من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز مزمورية الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم.

وقال بيان لشرطة الاحتلال إن "مستوطنَين أصيبا بجروح خطيرة، إثر تعرُّضهما للطعن من المهاجم الفلسطيني"، وأكّدَت الشرطة أنها قتلت منفذ الهجوم.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية مساء الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشابّ في البلدة وفتّشَته ونكّلَت بساكنيه، واعتقلت والده ووالدته وشقيقته.

من جهتها قالت هيئة البثّ الإسرائيلي (رسمية)، إن منفّذ العملية "فلسطيني من مدينة القدس، يبلغ من العمر 23 عاماً".

وفي وقت سابق الخميس وصفت قناة 12 الإسرائيلية الخاصة إحدى الإصابتين بأنها "خطيرة، والأخرى متوسطة".

وتشهد الضفة الغربية أوضاعاً متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين ونصف، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتُقل خلالها آلاف الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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