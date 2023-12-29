سياسة
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سوريا.. قصف إسرائيلي على موقع للدفاع الجوي ومحيط مطار دمشق الدولي
أعلنت وزارة دفاع النظام السوري أن الجيش الإسرائيلي نفّذ قصفاً جوياً مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات استهدفت موقعاً للدفاع الجوي السوري ومحيط مطار دمشق الدولي.
سوريا.. قصف إسرائيلي على موقع للدفاع الجوي ومحيط مطار دمشق الدولي
قصف إسرائيلي في محيط العاصمة السورية / صورة: AFP
29 ديسمبر 2023

نفذ الجيش الإسرائيلي هجوماً صاروخيّاً على مواقع جنوبيّ العاصمة دمشق عبر إطلاق صواريخ من ناحية مرتفعات الجولان.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري الخميس نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمِّه، إن الهجوم وقع الساعة 23:05 بتوقيت دمشق.

وذكرت أن إسرائيل نفّذَت الهجوم عبر إطلاق صواريخ من ناحية مرتفعات الجولان المحتلّ، مشيرًة إلى أن الدفاعات الجوية "تصدّت للصواريخ وأسقطت معظمها".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع في النظام السوري في بيان أنه "في نحو الساعة 23:05 من مساء اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأفاد التليفزيون الرسمي بوقوع "عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية استهدفت موقعاً للدفاع الجوي السوري في محافظة السويداء جنوبيّ البلد، وكذلك قرب مطار دمشق الدولي.

وأضاف المرصد أن الهجوم قرب المطار جاء "بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة".

كان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة بعد أن استهدفته غارات إسرائيلية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إثر ساعات فقط من استئناف الرحلات الجوية في أعقاب هجمات مماثلة في الشهر السابق.

وتنفّذ إسرائيل من حين إلى آخَر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا ردّاً على ما تقول إنه هجمات ضدّها انطلاقاً من الأراضي السورية، وتتّهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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