رجحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ارتفاع أعداد النازحين داخل حدود بلدانهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المقبل 2024 إلى 11.7 مليون.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة إكس تضمّنَت بيانات مقتبسة من تقرير تخطيط المفوضية لحماية اللاجئين والنازحين ومساعدتهم لعام 2024.

وأضافت المفوضية الأممية أن "استمرار تقديم الدعم للنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم هو أمر حيوي".

وقالت إنها تتوقع ارتفاع أعداد النازحين داخل حدود بلدانهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024 إلى 11.7 مليون.

وكشف التقرير أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين رصدت موازنة لعام 2024 قدرها 10.622 مليار دولار لتمكينها بالتعاون مع شركائها من توفير الحماية والمساعدة والحلول المنقذة للحياة في حالات النزوح الجديدة والحالية".

وتتوقع المفوضية الأممية أن "130.8 مليون نازح قسري وعديم الجنسية يحتاجون إلى الدعم حول العالم خلال العام المقبل".

90% من سكان غزة نازحون

في السياق نفسه قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الخميس، إن أعداد النازحين بمدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة تجاوزت 657 ألفاً، يعيش جزء كبير منهم بلا مأوى.

وأفادت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل في الأونروا بمدينة غزة إيناس حمدان، بأن أوامر الإخلاء التي يوجّهها الجيش الإسرائيلي إلى الفلسطينيين في وسط القطاع "تزيد الضغط على الأونروا في تقديم الخدمات، بخاصة في مدينة رفح التي بلغ عدد النازحين بها أكثر من 657 ألفاً".

وحول أعداد النازحين في مراكز الأونروا بالقطاع، قالت حمدان إن "ما يقارب 1.4 مليون نازح يلتجئون الآن في 156 منشأة تابعة للوكالة"، وعموماً أشارت إلى أن نحو 90% من سكان القطاع نازحون حالياً.

وأضافت حمدان أن "عديداً من العائلات تفترش الأرض حول مراكز الأونروا التي تعاني أصلاً اكتظاظاً هائلاً، وقد فاقت طاقتها الاستيعابية لأعداد النازحين والخدمات التي تُقدَّم".

وذكرت أن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أقلّ ما يقال عنها أنها كارثية، وحدّة الأعمال العدائية مستمرة، وأعداد الضحايا في ازدياد يومي".

وحول الأوضاع في مدينة غزة ومحافظة شمالي القطاع، قالت إن "الأوضاع هناك كارثية ويصعب على طواقم الأونروا الوصول إلى تلك المناطق".

وبيّنَت أن "الاتصالات متعثرة وخطوط الإنترنت غالباً مقطوعة، ما يصعّب على طواقم الأونروا تحديث البيانات المتعلقة بالنازحين هناك".

وأشارت إلى محاولات الأونروا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة والشمال، و"لكن استمرار الحرب يمنع الوصول الآمن لهذه المساعدات".

وطالبت حمدان، بـ"ضمان دخول كافٍ وواسع للمساعدات ومنتظم حتى تلبّي احتياجات النازحين".

ودعت إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى مدينة غزة ومحافظة الشمال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.