سياسة
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ولاية أمريكية تقضي بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها
استبعدت ولاية مين الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترمب من انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، لتصبح بذلك ثاني ولاية بعد كولورادو تستبعد ترمب بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021.
ولاية أمريكية تقضي بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها
  ولاية مين تستبعد ترامب من “الرئاسية التمهيدية” / صورة: Reuters
29 ديسمبر 2023

قضت ولاية مين الأمريكية الجمعة، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، وذلك بعد أكثر من أسبوع على قرار مشابه في ولاية كولورادو.

وفي بيان صادر عنها، ذكرت الأمانة العامة لولاية مين أنه لا يحقّ لترمب المشاركة في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس عام 2021.

القرار الذي اتخذته إدارة مين التي يُديرها الحزب الديمقراطي، من المقرر أن يُحسَم وتتضح مشاركة ترمب في "الرئاسية التمهيدية" من عدمها، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية حول الأمر.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس عام 2021.

وبعد قرار محكمة كولورادو بات ترمب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تَمرُّد" من تولّي "منصب فيدرالي".

ووفقاً لقرار محكمة كولورادو وولاية مين، لن يكون اسم ترمب على ورقة التصويت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي ستُجرى في الولايتين بين المرشحين الجمهوريين، في مارس/آذار 2024.

وتتجه الأنظار حالياً إلى المحكمة العليا الأمريكية التي ستُصدِر القرار النهائي حول الموضوع، من خلال أعضائه المكونين من 9 قضاة، بينهم 6 من أصحاب الميول الجمهورية، و3 ذوو ميول ديمقراطية.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن.

وكان اقتحام الكونغرس سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، في أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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