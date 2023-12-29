سياسة
2 دقيقة قراءة
"خطَّط لهجمات".. تركيا تحيّد مَن يُسمى مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي بسوريا
حيّدت الاستخبارات التركية، عمر عبد الله الدحام من يُسمّى مسؤولاً بتنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة الطبقة، والمتورط في التخطيط لهجمات إرهابية ضد قواعد القوات المسلحة التركية في مناطق عمليات درع الفرات، ونبع السلام منذ عام 2017.
"خطَّط لهجمات".. تركيا تحيّد مَن يُسمى مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي بسوريا
المدعو عمر عبد الله الدحام أحد المسؤولين بتنظيم PKK/YPG الإرهابي بمنطقة الطبقة / صورة: TRT عربي
29 ديسمبر 2023

حيّدت الاستخبارات التركية، عمر عبد الله الدحام، من يُسمّى مسؤولاً بتنظيم PKK/YPG بمنطقة الطبقة، والمتورط في التخطيط لهجمات شمال سوريا.

وذكرت مصادر أمنية، الجمعة، أن اسم الإرهابي الحركي "أبو دحام"، وهو أحد مسؤولي التنظيم بمدينة الطبقة السورية، ومتورط في التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد تركيا.

وأضافت المصادر أن الدحام كان مسؤولاً عن فريق التنظيم الذي نفّذ أعمالاً إرهابية ضد قواعد القوات المسلحة التركية في مناطق عمليات درع الفرات، ونبع السلام منذ عام 2017.

وذكرت أن فريقاً خاصاً من الاستخبارات التركية كان يتتبع الدحام ويراقبه ويتعقبه خطوة بخطوة، وأنه جرى تحييده بعملية نوعية في منطقة الطبقة.

وخلال السنوات الماضية نفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهّرت، عبر العمليات، الكيلومترات الـ3000 من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us