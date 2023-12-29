حيّدت الاستخبارات التركية، عمر عبد الله الدحام، من يُسمّى مسؤولاً بتنظيم PKK/YPG بمنطقة الطبقة، والمتورط في التخطيط لهجمات شمال سوريا.

وذكرت مصادر أمنية، الجمعة، أن اسم الإرهابي الحركي "أبو دحام"، وهو أحد مسؤولي التنظيم بمدينة الطبقة السورية، ومتورط في التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد تركيا.

وأضافت المصادر أن الدحام كان مسؤولاً عن فريق التنظيم الذي نفّذ أعمالاً إرهابية ضد قواعد القوات المسلحة التركية في مناطق عمليات درع الفرات، ونبع السلام منذ عام 2017.

وذكرت أن فريقاً خاصاً من الاستخبارات التركية كان يتتبع الدحام ويراقبه ويتعقبه خطوة بخطوة، وأنه جرى تحييده بعملية نوعية في منطقة الطبقة.

وخلال السنوات الماضية نفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، شماليّ سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهّرت، عبر العمليات، الكيلومترات الـ3000 من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.