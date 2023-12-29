سياسة
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موكب جنائزي.. آلاف يتظاهرون في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان على غزة
شارك آلاف بمظاهرة صامتة تضامناً مع فلسطين حاملين دمى لأطفال رُضَّع في أكفان، وطالبوا بإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.
موكب جنائزي.. آلاف يتظاهرون في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان على غزة
آلاف المتظاهرين في نيويورك يخرجون بمسيرة صامتة تضامناً مع فلسطين / صورة: AA
29 ديسمبر 2023

خرج آلاف المتظاهرين في مدينة نيويورك الأمريكية الخميس في مسيرة صامتة على شكل موكب جنائزي رمزي تضامناً مع الشعب الفلسطيني مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.

وانطلق المتظاهرون من ميدان التايمز وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة بريانت بنيويورك متوشحين بالسواد حاملين دمى بأكفان تمثّل شهداء غزة الرُّضّع والأطفال في موكب جنائزي رمزي.

وسار موكب المتظاهرين، الذين حملوا صوراً لأطفال فلسطينيين شهداء، بصمت وعلى صوت قرع الطبول، خلف لافتة كُتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، وصولاً إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

وعبّر المتظاهرون عن ضرورة لفت الانتباه إلى حقيقة "قتل إسرائيل ما يقرب من 10 آلاف طفل في غزة، دون احتساب باقي الضحايا بسبب العدوان المستمر".

وأعربوا عن الأمل في أن تتمكّن المسيرة من تنبيه الناس وإشعارهم بإنسانية شعب غزة، والفلسطينيين، وكل شخص في المنطقة، كل الشعوب"، حسب تصريح بعض المتظاهرين لوكالات صحفية.

كما عبّر المتظاهرون عن أملهم أيضاً في الضغط على الإدارة الأمريكية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي استخدمت حقّ النقض ضدّ مشروعَي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى "وقف إطلاق النار" لأغراض إنسانية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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