خرج آلاف المتظاهرين في مدينة نيويورك الأمريكية الخميس في مسيرة صامتة على شكل موكب جنائزي رمزي تضامناً مع الشعب الفلسطيني مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.

وانطلق المتظاهرون من ميدان التايمز وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة بريانت بنيويورك متوشحين بالسواد حاملين دمى بأكفان تمثّل شهداء غزة الرُّضّع والأطفال في موكب جنائزي رمزي.

وسار موكب المتظاهرين، الذين حملوا صوراً لأطفال فلسطينيين شهداء، بصمت وعلى صوت قرع الطبول، خلف لافتة كُتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، وصولاً إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

وعبّر المتظاهرون عن ضرورة لفت الانتباه إلى حقيقة "قتل إسرائيل ما يقرب من 10 آلاف طفل في غزة، دون احتساب باقي الضحايا بسبب العدوان المستمر".

وأعربوا عن الأمل في أن تتمكّن المسيرة من تنبيه الناس وإشعارهم بإنسانية شعب غزة، والفلسطينيين، وكل شخص في المنطقة، كل الشعوب"، حسب تصريح بعض المتظاهرين لوكالات صحفية.

كما عبّر المتظاهرون عن أملهم أيضاً في الضغط على الإدارة الأمريكية، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي استخدمت حقّ النقض ضدّ مشروعَي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعوان إلى "وقف إطلاق النار" لأغراض إنسانية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.