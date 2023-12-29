أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، إجراء اختبارات ناجحة للطوربيد الثقيل "أكيا" محليّ الصنع، وذلك خلال إطلاقه لأول مرة برأس حربي من غواصة تابعة للجيش شرق البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الغواصة "TCG Preveze" التابعة للجيش اختبرت بنجاح، الأربعاء، إطلاق الطوربيد المحلي مع رأس حربي، حيث تمكّن من إصابة الهدف بدقة.

وتابع الاختبار الناجح لأول إطلاق للطوربيد، من مركز القيادة، قائد القوات البحرية أرجومنت تاتلي أوغلو، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، والمدير العام لشركة "روكيتسان" التركية لصناعة الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية، مراد أكنجي.

وتمكن الطوربيد الثقيل من إصابة الهدف بدقة من على مسافة 12 ألف ياردة.

وقال القائد تاتلي أوغلو، في تصريحات أدلى بها عقب الاختبار الناجح لعملية الإطلاق، إن هذا اليوم "مهمٌّ للغاية في تاريخ البحرية التركية".

وأضاف أن البحرية التركية ومع الإطلاق الناجح للطوربيد، تكون قد ضمّت "أكيا" إلى صفوفها.

بدوره، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، إن تركيا باتت واحدة من 5 أو 6 دول حول العالم تصنّع هذا النوع من الطوربيدات بإمكانات محلية.

أما المدير العام لشركة "روكيتسان" مراد أكنجي، فأكد أن الطوربيد "أكيا" سيسهم بدور كبير في حماية "الوطن الأزرق" والدفاع عنه، في إشارة إلى المياه التركية.

يُذكر أن الطوربيد الثقيل "أكيا" صنعته وطورته شركة "روكيتسان".