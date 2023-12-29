سياسة
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قارب مستوى قنبلة نووية.. تنديد غربي بزيادة إيران تخصيب اليورانيوم
ندّدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بزيادة إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب ثلاث مرات شهرياً بدرجة نقاء تصل إلى 60%، أي قرب المستوى المستخدم في وقود الأسلحة النووية، وذلك بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قارب مستوى قنبلة نووية.. تنديد غربي بزيادة إيران تخصيب اليورانيوم
  فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا تندد بزيادة إيران لتخصيب اليورانيوم / صورة: AA
29 ديسمبر 2023

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إدانتها زيادة إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصَّب إلى ما يقرب من المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي، بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الدول المعنية، بيّنَت فيه أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول تَضمَّن تصريحات مفادها أن إيران ضاعفت إنتاجها من اليورانيوم المخصب ثلاث مرات شهرياً.

وقال البيان أيضاً: "نُدين هذا الإجراء الذي مكّن البرنامج النووي الإيراني من التطور بسرعة كبيرة"، وأكّدَت أنه "لا مبرّر لهذا الإجراء ويحمل مخاطر جسيمة".

كما أوضح البيان أن هذا الإجراء "يُظهِر أن إيران ليس لديها حُسن النية في خفض التوترات"، وأضاف: "ندعو إيران إلى العودة عن هذا المسار في أقرب وقت ممكن وتقليص برنامجها النووي".

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول أعلنت وكالة أسوشيتد برس أن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم إلى ما يقرب من المستوى المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية، استناداً إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي شاركته مع الدول الأعضاء فقط.

وفي عام 2015 وُقّع اتفاق بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة وروسيا والصين وإنجلترا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا، لتنظيم ومراقبة أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات.

ووقفت إيران التزاماتها في الاتفاق بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد عام 2018، وأعلن لأول مرة أنه عمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في مفاعل نطنز في أبريل/نيسان2021، ضمن نطاق القانون الذي أقره البرلمان في 2020.

ويُعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أكثر خطوة مهمة للوصول إلى يورانيوم انشطاري بدرجة نقاء 90%، وهو ما سيمكّن من إنتاج قنبلة نووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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