اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مخيم الفارعة للاجئين قرب مدينة طوباس شماليّ الضفة الغربية المحتلة، أعقب ذلك اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، كما نفّذ حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غربيّ مدينة رام الله.

​​​​​​​واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم الفارعة من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، "وفرضت حصاراً على عدد من الأحياء في المخيم"، حسب شهود عيان.

وأعقب ذلك اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين، كما سُمعت أصوات تفجيرات بين حين وآخر.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة نحو المخيم، كما اعتقل شابّاً مصاباً من داخل سيارة إسعاف.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في المخيم وأطلق قذيفة من نوع "أنيرغا" نحوه، حسب شهود عيان.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي اعتدى بالضرب على أحد طواقمها خلال نقلها مصاباً من مخيم الفارعة، واعتقله".

على الصعيد ذاته نفّذ جيش الاحتلال الجمعة حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غربيّ مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل وداهمت منازل فلسطينيين.

كما نفذت القوات الإسرائيلية اعتقالات "غير مسبوقة" بالقرية بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، وفقاً لشهود عيان.

وقال مراسل TRT عربي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في القرية حيث اعتُقل أكثر من 37 فلسطينياً.

وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها فلسطينيون عبر مواقع التواصل تجميع الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من المواطنين معصوبي الأعيُن.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، وشن حملة اعتقالات طالت نحو 4820 فلسطينياً في الضفة المحتلة حتى مساء الخميس.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار مباشرةً بهدف القتل"، وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.