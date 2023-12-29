سياسة
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انتقادات لمرشحة رئاسة أمريكية بعد تصريحات مبهمة حول العبودية
واجهت المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، انتقادات شديدة لرفضها ذكر العبودية خلال سؤال حول أسباب الحرب الأهلية، فيما سخر منها الرئيس جو بايدن عندما التفّت على السؤال قائلاً: "كان الأمر يتعلق بالعبودية".
انتقادات لمرشحة رئاسة أمريكية بعد تصريحات مبهمة حول العبودية
انتقادات لمرشحة الرئاسة نيكي هايلي بعد تصريحات مبهمة حول الماضي العبودي للولايات المتحدة / صورة: AFP
29 ديسمبر 2023

واجهت المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي التي تُعَدّ النجمة الجديدة لليمين، انتقادات شديدة الخميس لرفضها ذِكر العبودية في معرض إجابتها عن سؤال حول أسباب الحرب الأهلية.

وسأل ناخب خلال حديث مع المرشحة لانتخابات 2024 في ولاية نيوهامشير: "لماذا اندلعت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة؟".

وردت السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة: "هذا سؤال سهل"، قبل أن تُسهِب في انتقاد إدارة الدولة الأمريكية للحريات الفردية في الداخل حينذاك.

وقال محاورها: "أجد أنه من الجنون الردّ في 2023 على هذا السؤال دون ذكر العبودية".

قالت هايلي: "ماذا تريد مني أن أقول عن العبودية؟"، ردّاً على الرجل البالغ من العمر خمسين عاماً، وبدت في موقف دفاعي، ثم التفتت إلى الجمهور لتقول: "السؤال التالي".

وواجهت هايلي سيلاً من الانتقادات لهذا الردّ الذي بُثّ على كل شاشات التليفزيون الأمريكية.

وقال الرئيس جو بايدن على منصة إكس في تعليقه على التسجيل: "كان الأمر يتعلق بالعبودية".

وسخر المتحدث باسم فريق حملة رون ديسانتيس، أحد منافسي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي يخوضها دونالد ترمب أيضاً، من ردّها، وقال: "نيكي هايلي أدخلت نفسها في حالة إرباك كبيرة أثارتها بنفسها".

وعندما سُئلت نيكي هايلي عن الأمر، حاولت التراجع صباح الخميس وقالت لمحطة إذاعية محلية: "بالطبع كانت الحرب الأهلية مرتبطة بالعبودية، كلنا نعرف ذلك".

مع ذلك أعاد عديد من الأشخاص مشاركة تصريحات أدلت بها المرشحة يعود تاريخها إلى الفترة التي كانت فيها حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية، رفضت فيها تغيير العلم الكونفيدرالي لهذه الولاية مع أن كثيرين يعتبرونه رمزاً للعبودية والعنصرية.

وغيرت رأيها بعدما أطلق أحد المتطرفين البيض النار في كنيسة بولايتها، ما أسفر عن مقتل تسعة مصلّين أميركيين من أصل إفريقي في 2015.

وخلال الحرب الأهلية (1861-1865) أعلن الجنوب الكونفيدرالي استقلاله عن الولايات المتحدة وحارب من أجل الحفاظ على العبودية التي أُلغِيَت في بقية أنحاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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