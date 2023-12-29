سياسة
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من 9 ولايات.. تركيا توقف 32 مشتبهاً به خططوا لاستهداف كنائس وسفارة العراق
نفّذ جهاز الاستخبارات والأمن التركيين عملية مشتركة متزامنة في 9 ولايات، أوقفا على أثرها 32 مشتبهاً به، بينهم 3 مسؤولين بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة معابد وكنائس وسفارة العراق بأنقرة.
من 9 ولايات.. تركيا توقف 32 مشتبهاً به خططوا لاستهداف كنائس وسفارة العراق
الاستخبارات التركية أطلقت عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية فجر الجمعة / صورة: AA
29 ديسمبر 2023

أعلنت مصادر أمنية توقيف 32 مشتبهاً به بينهم 3 مسؤولين بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة معابد وكنائس وسفارة العراق بأنقرة.

جاء ذلك في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والأمن التركيين، الجمعة، حسب مصادر أمنية.

جاءت العملية بعد حصول الاستخبارات على معلومات تفيد باعتزام المدعو مجبل الشويهي الملقب بـ"أبو يقين العراقي" مسؤول ما تُسمى "شؤون الاستخبارات" لدى داعش، ومحمد خلاف إبراهيم الملقب بـ"أبو ليث"، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في تركيا.

كما حصلت الاستخبارات التركية على معلومات تُفيد بتحضيرات يجهّزها المدعو إيهاب إلاني الملقب بـ"عبد الله الجميلي"، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية بالعاصمة أنقرة.

وعلى أثر ذلك، أطلقت الاستخبارات التركية عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، فجر الجمعة.

وأسفرت العملية عن توقيف الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم.

وضبطت السلطات خلال العملية وثائق ومستندات تابعة للتنظيم الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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