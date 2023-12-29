قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على البلاد الجمعة مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة عشرات واستهداف بنايات سكنية في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف إن 10 أفراد محاصرون تحت أنقاض مستودع تضرر من حطام متساقط.

من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي على منصة إكس: "اليوم، استخدمت روسيا تقريباً كل أنواع الأسلحة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. أطلق ما مجموعه نحو 110 صواريخ على أوكرانيا. أُسقِط الجزء الأكبر منها".

ووصف قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك الضربة الروسية بأنها "أكبر وابل جوي منذ بدء الغزو في فبراير/شباط 2022"، وقال على تليغرام "أضخم هجوم جوي".

وقال قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني إن الهجوم استهدف بنية تحتية حيوية ومنشآت صناعية وعسكرية.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الهجوم الصاروخي الروسي الجمعة يثبت أنه "لا مجال للحديث عن هدنة مع موسكو".

وقالت الوزارة في بيان "روسيا لا تدرس أي سيناريوهات أخرى سوى تدمير أوكرانيا بالكامل".

وقالت وزارة الداخلية إن صواريخ ضربت عدة منشآت للبنية التحتية في مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد مما أسفر عن سقوط قتيل.

وأعلنت وزارة الطاقة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في أوديسا في جنوب البلاد وخاركيف في الشمال الشرقي ودنيبروبتروفسك في الوسط وكذلك في وسط كييف.

وتحذر أوكرانيا منذ أسابيع من أن روسيا ربما تكدس صواريخ لشن حملة جوية كبرى تستهدف أنظمة الطاقة. وفي العام الماضي قبع ملايين في الظلام والبرد إثر ضربات جوية روسية استهدفت بشكل خاص شبكة الكهرباء والطاقة.

والأربعاء، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا نفذت هجوماً ليلة الثلاثاء بـ 46 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد".

وأضافت في بيان، أن مصدر الهجوم الروسي جاء من شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار القريبة من الحدود بين البلدين.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية رصدت الطائرات المسيّرة ودمرت 32 منها.

أما المسيّرات التي لم تتمكن الدفاعات الجوية من التصدي لها، استهدفت مناطق على خط الجبهة بما فيها خرسون، بحسب البيان.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.