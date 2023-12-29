أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفاً و507 شهداء، و55 ألفاً و915 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم الـ84، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21507 شهداء، و55915 إصابة".

ولفتت إلى أن 187 شخصاً استُشهدوا وأُصيب 312 آخرون في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

غارات على المغازي والنصيرات

ولليوم الـ84 تواصل قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 36 فلسطينياً في غارات جوية شنتها مقاتلات إسرائيلية، فجر الجمعة، على مخيمَي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن "هناك نحو 36 شهيداً في غارات إسرائيلية جوية استهدفت مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، منذ ساعات فجر الجمعة".

وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف عدداً من المنازل في المخيمين، وأن "شهداء وجرحى ما يزالون تحت الأنقاض".

وأشارت إلى استمرار طواقم الدفاع المدني في عمليات انتشال العالقين.

استهداف قافلة مساعدات

في غضون ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات في أثناء عودتها من شمال قطاع غزة "على طريق حدده الجيش".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، الجمعة، عبر حسابه على منصة إكس.

وقال وايت: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات في أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش".

وأوضح مدير شؤون "أونروا" أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أُصيبت شاحنة واحدة بأضرار".

وشدد وايت على أنه "ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائياً".

والخميس، قال وايت في تدوينة على حساب الوكالة بمنصة إكس، إن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثاً عن الغذاء والماء".

وأضاف: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني".

توسيع نطاق العمليات

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، توسيع نطاق عملياته العسكرية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان، إن "قوات الجيش الإسرائيلي توسّع نطاق نشاطها في منطقة خان يونس".

وأضاف: "بدأت القوات مساء أمس (الخميس) هجوماً لتدمير البنى التحتية المعادية في مدينة خان يونس".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى "استخدام طائرات حربية وطائرات من دون طيار ودبابات في مهاجمة مسلحين فلسطينيين".

من جهتها، تحدثت إذاعة الجيش عن "توسع مناورات الجيش في منطقة خان يونس، إذ تعمل 7 ألوية بعد انضمام لواء مظليين".

وقبل أيام، ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات على خان يونس تطالب فيها سكان منطقتي "بلوك 112" المحاذية لمجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة، و"بلوك 64" في حي قيزان أبو رشون وسط خان يونس، بـ"إخلائهما على الفور".

وورد في المنشورات أن "المنطقة تعد منطقة قتال خطيرة. من أجل سلامتكم عليكم الإخلاء الفوري والتوجه إلى أحياء الشابورة والزهور وتل السلطان في مدينة رفح (جنوب)".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.