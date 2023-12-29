سياسة
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الضفة.. إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس في الخليل وجيش الاحتلال يقتل المنفذ
تعرض 4 مستوطنين لإصابات جرّاء عملية دهس نفذها فلسطيني جنوب الضفة الغربية قرب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المنفذ فأرداه قتيلاً.
الضفة.. إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس في الخليل وجيش الاحتلال يقتل المنفذ
إصابة 4 مستوطنين بعملية دهس جنوب الضفة ومقتل المنفذ / صورة: وسائل التواصل
29 ديسمبر 2023

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة الجمعة، في "عملية دهس" جنوب الضفة الغربية، قبل مقتل المنفذ بالرصاص.

ووقعت العملية جنوب الخليل، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقال "نجمة داود الحمراء" (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 بإصابات طفيفة.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن السائق استُهدف بإطلاق نارٍ ما أدى إلى مقتله.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة فلسطينية وأصاب سائقها.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أغلق الموقع ومنع المواطنين والطواقم الطبية الوصول إلى الموقع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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