أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة الجمعة، في "عملية دهس" جنوب الضفة الغربية، قبل مقتل المنفذ بالرصاص.

ووقعت العملية جنوب الخليل، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقال "نجمة داود الحمراء" (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) في تغريدة إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 بإصابات طفيفة.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن السائق استُهدف بإطلاق نارٍ ما أدى إلى مقتله.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة فلسطينية وأصاب سائقها.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أغلق الموقع ومنع المواطنين والطواقم الطبية الوصول إلى الموقع.