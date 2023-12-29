أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل جندي وإصابة 2 بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 502 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى جانب 2180 جريحاً.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن النقيب (احتياط) هرئيل شرفيط (33 سنة) في الكتيبة 7008 بالجيش قُتل في معركة شمالي قطاع غزة.

وأضاف: "كما أصيب ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معارك متفرقة بشمالي قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى، المسوح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن من بين هؤلاء القتلى 168 ضابطاً وجندياً قُتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أمس الخميس، أصيب 15 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، بينهم 3 حالتهم "خطيرة".

وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع أعداد الجرحى من الجنود والضباط منذ بداية العملية البرية إلى 936 جريحاً.

ويذكر الجيش الإسرائيلي أن "من بين إجمالي 936 جريحاً، يوجد 209 إصاباتهم خطيرة و345 متوسطة و382 طفيفة".

وحسب ذات المعطيات، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2180.

وأوضح الجيش أن من بين المصابين "344 بحالة خطيرة و606 بحالة متوسطة و1230 طفيفة".

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر بشرية وعسكرية فادحة تكبدها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على غزة، تفوق الأرقام المعلنة بكثير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت حتى الخميس 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.