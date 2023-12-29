سياسة
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صور | 2023 عام الصناعات الدفاعية التركية غير المسبوقة بامتياز
يُعد عام 2023 عام الصناعات الدفاعية التركية غير المسبوقة بامتياز، إذ شملت صناعة أسلحة جديدة برية وبحرية وجوية، من دبابات وسفن وطائرات وصواريخ.
صور | 2023 عام الصناعات الدفاعية التركية غير المسبوقة بامتياز
"أرما 2" أول مركبة تركية عسكرية بمحرك محلي جرى تطويرها داخل صناعة الدفاع التركية عام 2023 / صورة: AA
29 ديسمبر 2023

مرّ عام 2023 حافلاً بالإنجازات للصناعات الدفاعية التركية، تحققت بسعيها لتلبية احتياجات قوات الأمن، بحلول محلية، لتقليل التبعية للخارج في هذا القطاع، وإحداث تأثير كبير في ساحة المعركة بالتقنيات الجديدة.

في 2023 أجرت المروحية الهجومية "أتاك-2" والطائرة المقاتلة المسيّرة "العنقاء 3"، والمسيّرة "بيرقدار TB3"، وطائرة التدريب النفاثة "حُرجيت" أولى طلعاتها الجوية بنجاح.

وفي نفس العام وقّعت الصناعات الدفاعية التركية أكبر عقد تصدير في تاريخ الجمهورية التركية مع المملكة العربية السعودية.

كما كثفت الصناعات الدفاعية التركية إنتاجها لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طرازي "حصار" و"سيبار".

في العام الماضي جرى اختبار محرك المروحيات المقاتلة "TS1400" بإدماجها في مروحية "غوكباي" وتحليقها.

وفي أبريل/نيسان الماضي حضر الرئيس التركي مراسم تسليم دبابة ألطاي الجديدة إلى الجيش التركي من أجل اختبارها.

وفي البحر، دخلت أكبر سفينة عسكرية تركية، TCG ANADOLU، إلى ترسانة الجيش، بالتوازي مع بدء صناعة 3 فرقاطات بأيدي مهندسين أتراك.

أما عن المحركات فتمكنت شركة "BMC Power" في عام 2023 من بدء الإنتاج المتسلسل لمحرك "تونا" وتسليمه.

كما تصدرت شركة توساش لصناعة المحركات بتصدير محرك" PD170" التوربيني بعد بدء الإنتاج التسلسلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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